Детский сад, а не магазин или фитнес-центр

Правительство Ленинградской области продолжает разработку плана мероприятий, направленных на обеспечение социальными объектами жителей новых микрорайонов Всеволожского района.

Политика застройщиков, не выполняющих свои обещания по строительству школ, детских садов и амбулаторий, вынуждает областное правительство ускорить работу по подготовке постановления об объявлении Бугров, Кудрово, Мурино и Нового Девяткино зоной особого градостроительного регулирования, предусматривающей ряд серьезных ограничений для строительных организаций. Об этом глава региона Александр Дрозденко сообщил на рабочем совещании, посвященном градостроительной ситуации в Муринском сельском поселении.

«Ежегодно мы вводим порядка 2 млн квадратных метров жилья – это оптимальный для Ленинградской области показатель. Поэтому нам не нужно стремиться к увеличению темпов жилищного строительства, наша главная задача – обеспечивать комфорт жителей через своевременное возведение социальных объектов. Новые правила, уверен, помогут нам навести порядок», – отметил Александр Дрозденко.

По его словам, основные проблемы, вызванные крупномасштабным строительством во Всеволожском муниципальном районе, связаны не только с несоответствием объемов и темпов возведения жилья и развитием социальной инфраструктуры, но и с использованием не по назначению ряда помещений, предусмотренных под социальные нужды, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

«Эти факты нужно жестко пресекать, в том числе путем обращения в судебные инстанции. Собственники помещений должны понимать, что на месте детского сада может быть только детсад, а не магазин и не фитнес-центр. Это явное нарушение», – сказал губернатор.

Александр Дрозденко также подчеркнул, что профильным комитетам совместно с администрацией Всеволожского района следует определить список подлежащих первоочередному выкупу детских садов и школ, возведенных застройщиками. При этом стоимость их приобретения должна соответствовать федеральным нормативам. Кроме того, в ряде случаев следует предусмотреть вариант безвозмездного срочного пользования соцобъектами, что позволит начать их эксплуатацию в интересах жителей новых микрорайонов.