Новый детский сад распахнул свои двери для 240 маленьких жителей Всеволожского района. Торжественная церемония передачи символического ключа прошла сегодня, 2 марта.

В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин, заместитель главы Всеволожского района по социальному развитию Елена Фролова, председатель комитета по образованию районной администрации Ирина Федоренко, представители строительной компании, а также шведский консул Эрик Хаммаршельд.

Открывая церемонию, Михаил Москвин тепло поздравил сотрудников детского сада, родителей и, конечно, главных участников торжества – воспитанников. Передавая символический ключ, зампред отметил, что строительная компания Bonava, возводившая здание, перевыполнила свои обязательства и построила садик более вместительным, чем требовалось по проекту, – на 249 мест вместо 160.

Трехэтажное здание выполнено в скандинавском стиле. В 12-ти группах размещены игровые комнаты и отдельные спальни. Прогулочная территория садика включает также 12 благоустроенных площадок для игр и одну площадку для занятия физкультурой. Стоимость строительства составила 320 млн рублей.

На церемонии торжественного открытия детского сада на Румболовской горе присутствовали также депутат ЗакСа Ленобласти Александр Матвеев и заместитель главы районной администрации по общим вопросам Сергей Пирютков.

– Сегодня мы говорим о еще одном этапе пути к главной цели – ликвидации очередей в детские сады. Благодаря той большой работе, которую губернатор, правительство Ленобласти, комитет по строительству провели с застройщиками, уже сегодня мы видим реальный результат. Только в этом году нам предстоит открыть восемь детских садов – это дополнительно еще 1 380 мест для малышей, – сообщил Сергей Пирютков.

– Город нуждается в детских садах, школах, спортивных объектах. Градостроительная политика должна быть ориентирована в первую очередь на интересы жителей города, – добавил Александр Матвеев.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона КРУПНОВА