Сегодня, 2 марта, во Всеволожском мультицентре социальной и трудовой интеграции прошло, может, и не знаменательное, но очень значимое для одной семьи событие – председатель правления благотворительного фонда «Место под солнцем» Ирина Дрозденко вместе с координатором программы целевой адресной помощи Полиной Михайловой вручили новый слуховой аппарат воспитаннику центра Богдану Романову.

В настоящее время Богдан в одной из мастерских осваивает технику изготовления изделий из керамики.

«Мы хорошо знаем Богдана, – сказала Ирина Дрозденко на этой небольшой, по-домашнему скромной церемонии. – У него замечательный характер и поистине золотые руки. Мы уверены, что его ждёт хорошее будущее – надёжная профессия, крепкая семья и верные друзья».

Также руководитель фонда обратилась к собравшимся с призывом сообщать о молодых людях до 28 лет, нуждающихся в приобретении реабилитационного оборудования, поскольку в задачи фонда входит как социальная поддержка и защита молодежи с ограниченными возможностями, так и адресная помощь в виде оплаты лечения, приобретения технических средств реабилитации, оплата диагностических и лечебных мероприятий, транспортировка, финансирование культурно-развлекательных мероприятий и многое другое.

«Каждая семья, которая к нам обращается, нуждается не только в определённой материальной помощи, но и в психологической поддержке, – особо подчеркнула координатор программы фонда Полина Михайлова. – Не менее важна познавательная деятельность, культурное и физическое развитие. У каждого человека должно быть ощущение активного участия в жизни».

Всеволожский мультицентр социальной и трудовой интеграции работает в тесном контакте с благотворительным фондом «Место под солнцем», поэтапно решая проблемы молодых людей с ограниченными возможностями, открывая им путь во взрослую достойную жизнь.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона КРУПНОВА