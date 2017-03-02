В ходе рабочей поездки большой делегации под руководством полномочного представителя президента РФ по Северо-Западному федеральному округу Николая Цуканова во Всеволожский район в Дубровской средней общеобразовательной школе состоялась презентация программы создания в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях, рассчитанной на 2016–2025 годы. О том, как реализуется программа, гостям, среди которых были руководители регионов и другие высокопоставленные лица, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Программа предусматривает модернизацию инфраструктуры образования за счет строительства, капитального ремонта и выкупа объектов образования, а также эффективного использования школьных помещений и будет проходить в два этапа. К 2025 году все школы области будут работать в одну смену.

Программу утвердили в прошлом году, и уже в течение 2016 года в школах области было введено 8 088 новых мест.

Особое место в программе занимает так называемая реновация или обновление школ. Если в 2015 году было отремонтировано 5 школ, то в 2016–2017 годах капитальным ремонтом охвачены 23 школы, причем в Волосовском, Волховском, Всеволожском, Киришском, Подпорожском и Лодейнопольском районах ремонт уже закончен, а к концу 2017 года ремонт завершится еще в 16 школах. В ходе реновации проводится комплексный ремонт зданий, фасадов, кровли, инженерных сетей, ремонт помещений, замена дверей и окон, мебели и оборудования.

Реновация производится на бюджетные средства, при этом в минувшем году на эти цели из областного бюджета было направлено более 880 млн рублей, а из муниципальных бюджетов – почти 98 млн рублей.

С учетом эффективной работы по освоению средств федерального бюджета регион в 2017 году прошел конкурсный отбор госпрограмм, направленных на создание новых мест, и получил субсидию из федерального бюджета в размере 268 млн 395 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на выкуп здания школы на 700 мест в Мурино.

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА