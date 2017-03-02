За последние десять лет в Северо-Западном федеральном округе было заявлено о реализации 35 инвестиционных проектов в сфере освоения лесов на общую сумму более 85 млрд рублей. Из них реализовано 19 проектов. Об этом на совещании по использованию лесов рассказал глава департамента лесного хозяйства по СЗФО Рослесхоза Алексей Эглит.

– В нынешнем году в СЗФО планируется реализовать 12 новых проектов в сфере освоения лесов, – сообщил Алексей Эглит. При этом в Ленобласти, по данным представителей Рослесхоза, приоритетные инвестпроекты работают стабильно – это проекты компаний «ММ-Ефимовский» по созданию лесопильного производства в Бокситогорском районе, а также International Paper (производство беленой целлюлозы на Светогорском ЦБК).

По мнению Алексея Эглита, в ближайшие годы компании Северо-Запада, которые занимаются переработкой пиловочника и выпуском пиломатериалов, столкнутся с серьезной проблемой нехватки сырья для своих заводов. Вместе с тем в регионе есть возможности для развития целлюлозно-бумажных производств, выпуска биотоплива, или пеллет, древесных плит, – отмечает чиновник.

Ирэн ОВСЕПЯН