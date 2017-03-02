В первый день весны в Дубровке полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов вместе с губернаторами регионов Северо-Запада провел выездное совещание, посвященное выполнению программы расселения аварийного жилья. В ходе мероприятия были подведены предварительные итоги выполнения программы, обозначены региональные проблемы, возникшие в ходе ее реализации, а также намечены альтернативные пути новой программы, которая начнет работать с 2018 года.

Большая делегация во главе с Николаем Цукановым перед началом встречи отдала дань памяти воинам, в годы Великой Отечественной войны защищавшим Ленинград. Участники встречи возложили цветы к монументу «Неизвестному cолдату» на 2-м километре автодороги «Новая Пустошь – Невская Дубровка».

Продолжилась программа осмотром многоквартирных жилых домов, которые были построены в Дубровке в ходе выполнения региональной адресной программы по переселению жителей аварийных домов. Осмотр провел заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

Всего на территории Дубровского городского поселения было переселено 1 269 человек из 55 аварийных домов. Общий объем финансирования на строительство новых домов составил 749,6 млн рублей. Дома возводились поэтапно.

По окончании осмотра Николай Цуканов в присутствии губернаторов регионов СЗФО, которые приехали почти в полном составе, поблагодарил губернатора 47-го региона Александра Дрозденко за гостеприимство и сказал, что Ленинградская область является одним из лидеров в реализации программы расселения аварийного жилья. Выбор Дубровки не был случайным, и «то, что здесь увидели, можно считать эталоном», – отметил Цуканов. В квартирах, которые представители делегации посетили, хороший ремонт, тепло, уютно.

– Конечно, темпы реализации программы идут в разных регионах по-разному, – подчеркнул Николай Цуканов. – Есть и аутсайдеры – это Псковская область и Карелия. Программа расселения будет продолжена, хотя претерпит определенные изменения. Очевидно одно: она крайне важна для людей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил журналистам, почему участникам совещания в качестве примера реализации программы показали именно Дубровку:

– Лично я настаивал на Приозерске, потому что мне там нравится комплексная жилая застройка. Мы предложили также и Сосново, Волхов. Сясьстрой, Кировск, но Дубровку выбрали потому, что логистика более удобная и здесь под расселение аварийного жилья был построен целый микрорайон. Однако в Дубровке есть и отрицательный пример. Здесь в 2010 году был построен жилой дом, по которому до сих пор идут суды, потому что угловой подъезд был выполнен с нарушением технологии – не утеплен, нарушена изоляция кровли, неправильно сделаны сварочные стыки. Принято решение в этом году сделать капитальный ремонт этого подъезда из бюджета области, поскольку пока шли судебные тяжбы, подрядчик «растворился», как нередко бывает.

Всего по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, действующей с 2013 года в Ленинградской области, требуется расселить 12 тысяч человек. Для этого предусмотрено финансирование более 7,5 млрд рублей. Уже расселено 600 домов. До полной реализации программы, которая завершится в конце текущего года, в Ленинградской области осталось расселить 50–60 тысяч кв. метров аварийного жилого фонда, а это 4 тысячи человек.

По окончании осмотра представительная делегация переехала в Дубровскую среднюю школу, где полномочный представитель президента РФ Николай Цуканов провел большое совещание, посвященное реализации мероприятий, направленных на завершение в срок до 1 сентября 2017 года программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах СЗФО.

Программа будет продолжена, поскольку только в Северо-Западном федеральном округе вновь выявлено 4 872 аварийных дома (более 1 млн кв. м ), в которых проживают 62 тысячи человек. Но требуется найти альтернативные пути реализации программы, которая является финансово затратной для бюджетов разных уровней. На совещании четко прозвучала мысль: нужно менять подходы, давать регионам возможность самим определять варианты расселения. При этом ключевым моментом должно быть привлечение внебюджетных средств.

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА