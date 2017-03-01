Сегодня 30% нарушений лесного законодательства в Северо-Западном федеральном округе приходится на долю 47-го региона. Однако, по словам чиновников, это не говорит о глобальном качестве плохого или хорошего ведения лесного хозяйства. Об этом по итогам совещания по использованию лесов СЗФО рассказал заместитель Федерального агентства лесного хозяйства РФ Михаил Клинов.

– По сравнению с другими регионами лесной комплекс СЗФО в целом достаточно прогрессивный сегмент, – отметил Клинов. – Округ богат лесами. Здесь хорошо развита лесоперерабатывающая промышленность, установлены тесные научно-технические связи со скандинавскими странами, в частности с Финляндией. В СЗФО очень большие объемы возобновления лесов. Ленинградская область в целом не выпадает из общего ряда субъектов, которые находятся на территории СЗФО. Безусловно, есть особенности. В 47-м регионе очень большой удельный вес площади, переданной в аренду. Это, соответственно, требует определённых подходов. Нельзя забывать, что ведение лесного хозяйства переходит к арендаторам.

Среди распространенных нарушений специалисты выделяют необоснованные санитарные вырубки. К примеру, в 2015–2016 годах были назначены санитарные рубки на территории около 35 гектаров в Приозерском и Выборгском районах. Однако в последующем выяснилось, что заявленные объемы пораженной территории в разы преувеличены. В феврале 2016 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил прекратить санитарные рубки вообще.

Тем не менее, несмотря на выявляемые нарушения, лесное хозяйство СЗФО принесло за год государственной казне почти 8 миллиардов рублей. Регион занял первое место по доходам за сдачу в аренду и продажу лесов.

Ирэн ОВСЕПЯН