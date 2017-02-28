В Щеглово проводили зиму

«Приходите без стесненья, захватите настроенье!» – созывали всех на встречу долгожданной Масленицы организаторы праздника в поселке Щеглово. В конце прошлой недели здесь весело проводили зиму.

Праздник удался на славу. На широкое масленичное гулянье пришли жители и гости поселка. Для них подготовили концертную программу и интересные мероприятия. На интерактивных площадках посетители могли пройти мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок, росписи «блинов-тарелочек». Несмотря на мороз, собралось много зрителей – каждый искал забаву по своей душе.

– Масленицу у нас проводят каждый год, – рассказала директор Дома культуры поселка Щеглово Елена Чичеватова. – Но в этот раз решили провести праздник с размахом, как говорят, на широкую ногу. Нынешняя праздничная программа включила мероприятия, которые нацелены на возрождение интереса к обрядовым русским праздникам, и будут способствовать изучению культуры и сохранению традиций русского народа.

– Пришла Масленица, значит, зиме конец, – говорит маленькая Василиса, дочь Елены Чичеватовой. – А еще у меня скоро день рождения. Поэтому я люблю весну!

– Вот мы и прощаемся с зимой, – отметил глава Щегловского сельского поселения Юрий Паламарчук. – Хочу пожелать всем вам счастья, удачи и побольше съесть блинов.

Юрий Анатольевич пригласил на Масленицу спортивный клуб «Авангард», воспитанники которого показали публике настоящие кулачные бои. Затем на сцене выступали местные коллективы. Глядя на них, толпа невольно подхватывала ритм русских песен и повторяла нехитрые движения.

А кульминацией праздника, конечно, стало сожжение чучела Масленицы. В костре «сгорели» мелкие неприятности и болезни, неудачи и разочарования. Остались надежда и вера в то, что весна будет доброй и принесет исключительно положительные эмоции.

Ирэн ОВСЕПЯН

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