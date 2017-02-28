В минувшие выходные в Кузьмоловском поселении прошли областные соревнования по шахматам среди детей. В состязаниях приняли участие 109 юных шахматистов. Большинство из них – 84 человека – мальчишки. Также в борьбе за шахматные короны участвовали 25 девочек. Приехали дети из Токсово, Сертолово, Колтушей, Всеволожска, Выборга, Коммунара, Тосно, Кингисеппа, Киришей, Лодейного Поля и Соснового Бора.

В ходе трехдневных соревнований лучшую игру показала детская сборная «Всеволожск-1», которая признана победителем. В состав команды, набравшей в ходе турнира 26,5 очка, вошли представители муниципальных образований Всеволожского района: Егор Семикоз из Всеволожска, Дмитрий Карват и Вадим Симаков из Сертолово, Татьяна Сунгурова из Нижних Осельков.

Второе место завоевала команда «Всеволожск-2», в которой играли представители Сертолово Иван Юрченко, Олег Ничипорец, Виктор Филимонов и Татьяна Червякова. Сборная смогла набрать 21,5 очка. На третье место с финальным результатом 18,5 очка вышла сборная Выборга в составе: Богдан Верховод, Илья Чернов, Максим Соловьёв и Полина Иванова. Команды-победители награждены кубками и грамотами областной Федерации шахмат.

В личном зачёте среди мальчиков старшей возрастной группы (2006 год рождения) лучшие результаты показал Егор Семикоз. На втором месте Дмитрий Карват из Сертолово. На третьем месте – его земляк Валентин Тарасюк. Среди девочек лидером стала Татьяна Сунгурова из деревни Нижние Осельки. Второе место завоевала Полина Иванова из Приморска и третье место у Татьяны Червяковой из Сертолово.

В младшей возрастной группе среди мальчиков 2008 года рождения и младше победителем признан Вадим Симаков. «Серебро» у Виктора Филимонова, а «бронза» присуждена Ивану Юрченко. Все трое – представители сертоловской шахматной школы. В личном зачёте младшей группы девочек на первом месте Кристина Комарицына из Тосно. Второе место завоевала Вера Моторина из Гатчины, третье – Милада Миллер из Сертолово.

Также судейской коллегией отмечены грамотами самые юные участники соревнований. Ими стали шестилетний Дима Хвостов из Колтушей и Есения Петрова 2010 года рождения из Кингисеппа. В номинации «За волю и стремление к победе» лучшими признаны: Александр Шишлов из Сертолово, Максим Пынтя из Лодейного Поля, Олег Рогов из Токсово и Роман Базиленко из Кузьмоловского поселения. Екатерина Фёдорова и Денис Вячеславов признаны лучшими шахматистами муниципального образования, принимавшего областные состязания.

Ожидается, что в течение 2017 года муниципалитет ещё дважды станет центром шахматных соревнований – в мае в Доме культуры пройдут трехдневные областные соревнования среди участников 2003 года рождения и моложе, а в сентябре в четвертый раз состоится «Турнир будущих звёзд», в котором примут участие юные шахматисты 5–8 лет.