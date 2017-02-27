Лесколово приглашает таланты

Новый вокальный творческий фестиваль «Планета жизни» организован администрацией и Домом культуры Лесколовского поселения. Большое многоэтапное мероприятие проводится в Год экологии и открыто для всех желающих, в том числе жителей соседних поселений. Участникам весеннего фестиваля предлагается представить на суд жюри и публики песни о природе и экологии, флоре и фауне, реальных и вымышленных существах.

Для начинающих и профессиональных исполнителей созданы максимально привлекательные условия. Участие в фестивале может быть как индивидуальным, так и командным. При этом минимальный состав команды всего два человека, а максимальное количество членов команды не ограничено никакими рамками. В составе команды могут быть представители творческих коллективов и работники «МКУ Лесколовский Дом культуры». Включиться в фестиваль можно с любого тура. При индивидуальном участии возраст участников – от 18 лет, а в составе команды могут быть и дети.

Фестиваль «Планета жизни» будет проходить в четыре тура. Первый – «Прекрасная Россия» состоялся 18 февраля. Второй – «Наедине с природой» (песни об удивительных уголках природы и уникальных случаях, когда человек оказывается один на один с окружающим миром, как Маугли или Робинзон Крузо) – намечен на 18 марта.

Третий тур «Из жизни насекомых» назначен на 15 апреля (песни о насекомых, которые являются самым многочисленным классом животных, занимающих всевозможные экологические ниши и встречающихся повсеместно, включая Антарктиду).

И, наконец, финальный, четвертый тур, намеченный на 20 мая, назван организаторами «Параллельные миры» (песни о вымышленных параллельных мирах, в которых могут действовать отличающиеся от наших законы природы).

Наверное, если хорошенько поискать тексты, то найти песню на предложенные темы можно, ну а в трудном случае не возбраняется сочинить текст самостоятельно. Интересно и то, что песни могут сопровождаться театральной инсценировкой, видеорядом, интерактивной работой со зрителями – лишь бы было зрелищно и интересно. Если с изготовлением костюмов возникнут затруднения, то для участников фестиваля открыта дверь в костюмерную Лесколовского Дома культуры.

О том, как прошел первый этап фестиваля, рассказала Татьяна Ганибалова.

– Первый этап посвятили красоте природы России шесть команд-участников, почти 70 человек. В командах участвовали семьи, коллеги, друзья и творческие коллективы ДК.

Продолжение следует! Заявки на участие в фестивале принимаются не позднее чем за 20 дней до начала тура и сдаются художественному руководителю МКУ «Лесколовский Дом культуры».

Форму заявки можно скачать в группе «ВКонтакте» – «Лесколовский дом культуры», или на сайте по адресу: http://www.leskdk.ru/

Справки по телефону: 8 (813-70) 54-640.