Предпраздничное новоселье во Всеволожске

Во Всеволожске накануне празднования Дня защитника Отечества по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013–2017 годах» новое жилье было передано всеволожцам, ранее проживавшим в ветхих и авариных домах. Ключи от квартир в доме №14 по ул. Шишканя получили 43 семьи.

Расселение обошлось почти в 95,5 млн руб., которые были выделены из бюджетов четырех уровней – федерального (26%), областного (13%), районного (18,4%) и городского (42,6%).

После торжественной церемонии счастливые обладатели современной жилплощади получили ключи от новых квартир и отправились осматривать свои «квадратные метры». Вместе с новоселами радовался начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Город Всеволожск» Юрий Корпунов, который завершил очередной этап непростой и ответственной работы.

«В этот дом, построенный в рамках федерального закона 195-ФЗ по переселению и региональной программы города Всеволожска по переселению граждан из аварийного жилья, заселяются граждане из 8 аварийных домов. Застройщик ООО «Таймс Регион», с которым мы сотрудничаем с 2012 года, вновь оправдал наше доверие. Благодаря этому наш муниципалитет одним из первых переселяет людей из аварийного жилья», – подчеркнул Юрий Корпунов.

Стоит отметить, что продолжается постепенное расселение и других аварийных домов Всеволожска. Иногда препятствием становятся сложные конкурсные процедуры, на которые неохотно выходят потенциальные продавцы, как это было в случае расселения аварийных домов на ул. Комсомола, 71 и ул. Грибоедова, 110-Е. Для жителей последнего администрации удалось приобрести только 3 из 8 квартир. Однако вопрос должен разрешиться в 2017 году. Неосвоенные из-за указанных обстоятельств средства (19 млн) «не сгорают» и возвращаются в городской бюджет для завершения проектов.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО