Флорист из Агалатово превратила работу в творчество

Международный женский день давно перестал быть праздником борьбы женщин за равенство и больше не ассоциируется с Кларой Цеткин. Сегодня это скорее праздник весны и нежности, а ещё лишний повод подарить женщине цветы.

Букеты, которые с любовью и трепетом собирает агалатовский флорист Вита Качурова, создательница авторской мастерской «Фломили», никого не оставляют равнодушными. В её руках цветы превращаются в завораживающие композиции. Сейчас мастерская балует изобилием продукции на любой вкус, чтобы подарок стал запоминающимся и, самое главное, был сделан от всей души.

Вита работает с цветами на самом высоком уровне, умеет создавать удивительные авторские работы, отличающиеся индивидуальным почерком и безупречным вкусом.

У многих жителей она ассоциируется с тёплыми воспоминаниями о подаренном букете и, конечно, с праздниками. В группе мастерской более трех тысяч подписчиков, а клиентами становятся как люди, проживающие в окрестностях Агалатово, так и жители Санкт-Петербурга. Сюда обращаются за красотой и заботой, которой мастерская внимательно одаривает своих заказчиков.

Флористика не сразу стала ключевым профессиональным направлением основательницы «Фломили». После окончания Агалатовской школы Вита поступила в ИНЖЭКОН, чтобы получить экономическую специальность. Однако творческая линия всегда прослеживалась в её работе, и в 2014 году было принято решение создать собственную цветочную мастерскую. В самом начале пути мастерская располагалась в небольшой комнате, дома у создательницы. Постепенно клиентов становилось всё больше – нежные работы затрагивали сердце каждого, кто делал заказ у Виты с целью приобрести цветочный подарок, а в какой-то момент в мастерскую стали обращаться целыми семьями!

С 2018 года в студии стали проводиться занимательные мастер-классы как для детей, так и для взрослых. Семья Виты активно помогает ей в работе, и она признаётся, что тот успех, который есть сейчас, большая заслуга родителей, мужа и детей. Они поддержали её любовь к флористике, помогали в развитии деятельности, а главное – верили в то, что у Виты всё получится! Так оно и случилось.

У семейной мастерской и клиентов сформировались тёплые и близкие отношения. Вита считает, что в работе крайне необходимо учитывать пожелания людей, получать обратную связь и продолжать совершенствоваться. Для неё важно приобщать людей к красоте, искусству через цветы. Благодаря семейной мастерской всё больше клиентов убеждаются, что цветы – это не быстро увядающий подарок, а презент, который может радовать долгое время при правильном уходе. Вита всегда подсказывает, как сделать так, чтобы цветочная композиция простояла как можно дольше, проводит обучение для всех желающих.

Своей работой Вита Качурова транслирует творчество, которое объединяет всех людей, ценящих красоту, нежность, любовь. Её деятельность стала олицетворением праздников и самых желанных подарков, и нет сомнения в том, что задуманные планы обязательно осуществятся, а красота, которую создают в студии, будет формировать и улучшить настроение тех, кому удалось прикоснуться к композициям семейной мастерской!

Елена КАРАЕВА

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