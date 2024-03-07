Руководители Всеволожского района отчитались о результатах работы за 2023 год
Глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и глава администрации ВМР Андрей Воропаев выступили с публичным отчетом о проделанной в 2023 году работе.
Сосредоточившись на ключевых показателях развития муниципального образования, руководители района выделили основные достижения в экономической, социальной, политической и административной сферах.
– Цифры и факты объективно говорят сами за себя. Даже в условиях непростой для страны ситуации Всеволожский район уверенно показывает положительную динамику и новые точки роста, – отметил Вячеслав Кондратьев.
Ознакомиться с выступлением руководителей можно в официальной группе администрации Всеволожского района по ссылке.
Также текст отчёта будет опубликован в официальном номере газеты «Всеволожские вести» 14 марта.