В конкурсе «Национальная краса» Всеволожского района победила русская красавица

Во вторник, 5 марта, во Всеволожском районе прошёл ежегодный традиционный конкурс «Национальная краса». За звание первой красавицы боролись восемь участниц, представлявших различные народности – русских и грузин, молдаван и азербайджанцев, а также казаков.

После всех испытаний – рассказа о семейных традициях, демонстрации талантов, интеллектуальной викторины, дефиле в национальных костюмах и кулинарного конкурса – была объявлена победительница. В этом году ею стала жительница Всеволожска Татьяна Пермякова.

Конкурс проводится ежегодно в целях сохранения культурной самобытности народов, проживающих на территории Всеволожского района, привлечения интереса к их культуре, истории и традициям.

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО