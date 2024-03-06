Гуманитарный груз от жителей Янино-1 и Кудрово доставлен на СВО

При поддержке совета депутатов, предпринимателей и неравнодушных граждан Женсовет Заневского поселения направил «газель» с грузом весом около 1,5 тонны в Псковскую дивизию. Именно там служил наш земляк Александр Парфирьев, героически погибший на полях сражений. Взаимодействие с войсковым соединением удалось наладить благодаря его супруге Татьяне.

Среди наиболее значимых вещей – три дизельных и один бензиновый генератор, шесть раций с плечевыми ремнями, около 60 маскировочных сетей и медикаменты. Кроме того, топоры и газовые горелки с запасными баллонами, кофе, чай, средства личной гигиены, нижнее и постельное белье, перчатки, носки, окопные свечи и порядка 300 наборов сухого армейского душа.

Посильный вклад в организацию таких благотворительных мероприятий на регулярной основе вносит глава муниципального образования Вячеслав Кондратьев. Личные средства в покупку генераторов вложили народные избранники поселения, сотрудники компаний «СпецТехника Янино» и «Технопарк», а также коммерсант Сергей Саморуков.

– Огромное спасибо жителям, муниципальному совету депутатов, предпринимателям и всем, кто присоединился, – сказала председатель Заневского отделения Союза женщин России Марина Кондратьева. – Когда мы бросаем клич, отзываются очень многие, поэтому мы часто принимаем дорогостоящие заявки от бойцов. – Случается, что в ответ на наши призывы присоединиться к благому делу нам говорят, мол, Минобороны должно обеспечивать. А мы не обеспечиваем, а поддерживаем. Здесь принимает участие только тот, кто хочет, имеет возможность и считает это своим гражданским долгом. Благодаря военнослужащим у нас здесь мирное небо над головой. Поэтому мы помогали, помогаем и будем помогать.

Отдельно стоит отметить также местного парламентария Сергея Светличного, предоставившего теплые технические костюмы. Кудровское ателье «Пуговка» безвозмездно пошило балаклавы и флисовые кофты из материала, который Всеволожский женсовет приобрел на средства гранта администрации Заневского поселения. А ребята из садиков муниципального образования и Кудровского ЦО № 2 изготовили для защитников открытки с трогательными пожеланиями здоровья, мира, добра и, конечно же, скорейшего возвращения домой. Последние также принесли тёплые вещи.

Машина уже прибыла в пункт назначения, и вскоре посылки передадут непосредственно «за ленточку».

Также на этой неделе депутат Заневского поселения и директор Центра образования «Кудрово» Игорь Соловьёв собрал средства на автомобиль УАЗ-452 для военных. И направил машину в Донецкую Народную Республику интернациональной бригаде «Пятнашка». Грузовик будет использоваться для доставки помощи, включая лекарства, сладости, одежду и инструменты для медицинской и эвакуационной помощи.

«Заневский вестник»