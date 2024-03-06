В Токсово прошел фестиваль зимнего спорта

2 и 3 марта в Клубе загородного отдыха «Северный берег» в Токсово проходил праздник зимнего спорта «Hard Adventure Winter FEST». На фестивале состоялись три события.

В соревнованиях HARD DOG RACE участникам предстояло пройти дистанцию в 4–5 км на лыжах с одной собакой или на нартах, запряжённых двумя собаками. HARD SKI at night – вечерняя лыжная гонка на 10 км свободным стилем в полной темноте по подготовленной трассе, используя лишь налобный фонарик. HARD TRAIL | ICE – зимний забег по льду озер и заснеженным лесам Токсово.

HARD TRAIL ICE оказался самым массовым и зрелищным, поскольку проходил в нескольких дисциплинах с учётом уровня подготовки участников. Забег по льду озер и окрестным лесам проходил на дистанциях 6 км, 20 км и 42 км. Дистанции для детей были выбраны на 500 м, 1 км и 2 км. Догтрейл (забег с собаками) предполагал дистанцию 5 км, а участники забега Догтрейл-мини соревновались на отрезке в 1 км. Но самым экзотичными и интригующими были состязания «моржей» в дисциплине Моржеран на 1 км. В этом виде спорта на старт вышла и жительница поселка Романовка, сотрудница налоговой службы Всеволожского района Маруся Храмцова. Она поделилась своими впечатлениями:

– В Хард трейлах участвую уже давно, а вот в морж-забеге соревновалась впервые. Несмотря на то что для мужчин формой одежды были плавки, а для женщин купальник, лично мне бежалось на удивление тепло. Очень повезло с погодой. Было солнечно и безветренно. Но трасса – просто трэш… По гладкому льду озера бежать было очень сложно и травмоопасно. Ноги «разъезжались» в разные стороны, даже несмотря на кроссовки с шипами. Но я справились и вполне довольна своим результатом – 5,06 минуты. Раньше бегала такую дистанцию за 7 минут. Понравилась атмосфера и сама организация фестиваля. Все четко, оперативно, несмотря на множество различных стартов, идущих один за другим. Награждение тоже проходило быстро, суп вкусный, раздевалки теплые, волонтеры как на подбор – ловкие, дружелюбные и полезные. Море позитива, юмора и прекрасная возможность побывать среди единомышленников и соратников.

Александр СОРОКИН

Фото Оксаны ЛОМОВОЙ