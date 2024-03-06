В Сертолово почтили память героя Дмитрия Кожемякина

1 марта большое количество людей собралось на перекрестке улиц Дмитрия Кожемякина и Центральной в городе Сертолово. Здесь стоит памятник Герою России Дмитрию Сергеевичу Кожемякину.

Лейтенант Кожемякин был командиром разведывательного взвода 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Дивизия дислоцируется в Пскове, но в далеком 2000 году отдельные её соединения находились в Чечне. Они выполняли свой долг по разгрому бандитского подполья в Северо-Кавказском регионе.

29 февраля 2000 года разведывательный взвод Дмитрия Кожемякина обеспечивал безопасное выдвижение шестой роты и приданных ей бойцов по склону горы Исты-Корд. Неожиданно в ущелье разведчики заметили противника. Так получилось, что бойцы Дмитрия Кожемякина первыми приняли бой и последними вышли из него. На протяжении целых суток они героически сражались рядом с бойцами из шестой роты. Десантники стояли насмерть, но не позволили бандитам свободно пройти сквозь ущелье, чтобы выполнить свое задание. Из 90 десантников в живых осталось только шестеро. Дмитрий Кожемякин был в числе последних, кто продолжал бой. Утром 1 марта у него закончились патроны, и он пошёл в рукопашную. Бандитам очень хотелось взять его живым, но сделать это не удалось. Остановить героя смог только осколок гранаты, который попал в область рядом с сердцем. На момент смерти ему было 22 года. В полку у Дмитрия Кожемякина был позывной «Волк», враги называли его «русским медведем». Сейчас его признают одной из ключевых фигур боя шестой роты.

Героизм молодых ребят – наших современников – потряс Россию. Двадцати двум участникам боя было присвоено высокое звание «Героя России» (21 – посмертно). 68 участников боя были награждены орденами Мужества (из них 63 – посмертно). Подвиг десантников вошел в учебники истории. О них пишут книги и слагают песни. В городе Сертолово в честь Дмитрия Кожемякина была названа улица. Сейчас в Ленинградской области курсирует электропоезд по маршруту «Санкт-Петербург – Выборг», который носит имя Дмитрия Кожемякина.

Памятник этому герою поставлен рядом с домом, где проживает его отец и куда Дмитрий приезжал на выходные, когда обучался в Суворовском училище. Теперь каждый год у подножия памятника проходят мероприятия, посвященные подвигу шестой роты.

И на этот раз 1 марта здесь собрались воины-интернационалисты, учащиеся общеобразовательных школ, представители органов местного самоуправления, общественных организаций и молодежных объединений, жители Всеволожского района.

Воспитанники Образцового театрального коллектива театральной студии «Волшебная флейта» (руководитель Татьяна Серебренникова – МАУ «Сертоловский КСЦ Спектр») показали постановку-пролог «Герои Отечества». Ведущий зачитывал трогательные стихи. Со словами благодарности десантникам за их подвиг выходила представитель администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО – исполняющая обязанности начальника отдела культуры Рената Симанкова. Дань уважения выразил им глава МО Сертолово Сергей Коломыцев. От имени почетных гостей выступил Герой РФ, участник войны в Чечне полковник Алексей Махотин. Настоятель гарнизонного храма Рождества Пресвятой Богородицы города Сертолово Анатолий Щербатюк провел панихиду по погибшим. Солистка вокального ансамбля «Эдельвейс» (руководитель Е.И. Чернова – АМУ КДЦ «Южный») Татьяна Пермякова исполнила песню «Шестая рота» из репертуара группы «Голубые молнии». Закончилась церемония возложением цветов к подножию памятника.

Организатором мероприятия выступила художественно-творческая группа под руководством Сергея Бражника (КДЦ «Южный»).

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Петра КУРГАНСКОГО