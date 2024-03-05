Морозовская детская школа искусств отметила 50-летие

В Доме культуры им. Н. М. Чекалова 2 марта прошел яркий праздничный концерт. Морозовская детская школа искусств с размахом отметила свой 50-летний юбилей.

Торжественные и поздравительные слова прозвучали от главы муниципального образования С.А. Пирюткова, который пожелал процветания и новых достижений для всех учеников школы искусств.

Здесь же были вручены благодарности за поддержку и помощь в проведении праздника коллективу Дома культуры им. Н.М. Чекалова и лично директору А.Н. Баранову, а также совету депутатов и администрации Морозовского городского поселения и лично С.А. Пирюткову.

Любовь и Дмитрий Барановы были отмечены за праздничное оформление сцены Благодарностью компании «Шар любви».

История ДШИ началась в далёком 1973 году, когда свои двери для детей распахнула Морозовская детская музыкальная школа. В 2010 году она была реорганизована путём присоединения к ней Дубровской детской музыкальной школы и Щегловской детской музыкальной школы. В 2015 году школа стала называться «Детской школой искусств Всеволожского района пос. им. Морозова, а в 2023 году она получила нынешнее название – Детская школа искусств им. И.О. Дунаевского.

Основным предметом деятельности школы является реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере музыкального, хореографического и изобразительного искусства.

Сегодня в школе обучаются более 500 детей в возрасте от 4 до 18 лет по специальностям: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, синтезатор, гитара, домра, духовые инструменты, сольное пение, ритмика, театр, фольклор, инструменты эстрадного оркестра, хоровое пение, раннее эстетическое развитие.

Здесь работают высокопрофессиональные преподаватели с активной жизненной и творческой позицией, увлечённые педагогической деятельностью. Преподаватели прививают детям любовь к классической и народной музыке, учат понимать и ценить прекрасное.

Век, в котором мы живём, – это время космических скоростей и компьютерных технологий, но и в этих современных сложных ритмах времени продолжает звучать звонкий и чистый камертон искусства. Чтобы он отозвался в душах детей, преподавателям школы искусств нужно много сил, вдохновение и мастерство.

Природа нередко даёт в дар определённый талант. Упорным трудом учителя и ученика он развивается и формируется. Духовный мир юного человека наполняется новым смыслом, становится интереснее и богаче, крепнут нравственные идеалы, мечты о будущем. Порой они определяют дальнейшую судьбу ребёнка как музыканта, как художника, как личности.

Огромное количество выпускников получили свидетельство об окончании детской школы искусств. В их душах навсегда осталась любовь к искусству.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА