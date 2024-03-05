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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Приютино отметили юбилей баснописца Ивана Крылова

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Встреча любителей истории и литературы, посвящённая 255-летию Ивана Андреевича Крылова, состоялась в Музее-усадьбе «Приютино».

Перед библиотекарями района и приглашёнными гостями выступила младший научный сотрудник Музея-усадьбы Светлана Козятинская. Она рассказала об укладе жизни хозяев и гостей усадьбы, о любимых местах баснописца, о его произведениях, написанных в этом мемориальном месте.

Библиотекарь Центральной детской библиотеки имени И.А. Крылова Людмила Шимгаева поделилась опытом работы с детьми по материалам басен в виде объёмных инсталляций, фотозон, игровых зон, викторин, мастер-классов.

Смена деятельности, вовлечение детей в диалог и загадки на сообразительность – таковы подходы к узнаванию и донесению смысла басен.

В конце встречи ребята из Театральной студии «Люди и куклы» с руководителем Дианой Могильниченко показали пять басен, посвященных войне 1812 года.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

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