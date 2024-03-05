О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Колтушах прошел товарищеский турнир по следж-хоккею «Кубок мужества и отваги»

0 Комментариев

28 февраля в Ледовом дворце «Ладога Арена» в Колтушах прошел товарищеский турнир по следж-хоккею «Кубок мужества и отваги». На льду встретились взрослый состав команды «Красная ракета» из Всеволожска и сборные Казани и Новосибирска.

На церемонии открытия соревнований присутствовали первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Денис Шестаков и начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района Екатерина Ларионова.

– Следж-хоккейные команды достойно сражались, показав свою силу и упорство. Турнир стал настоящим испытанием и дебютом для наших спортсменов, ребят старше 18 лет и участников СВО, которые получили массу позитивных эмоций и впечатлений, – отметил один из организаторов мероприятия, директор Центра развития «Амалиэль» имени Рафаэля Зиновьева Дмитрий Зиновьев.

По окончании турнира все участники получили сувениры от Отдела ФКиС Всеволожского района и памятные медали мероприятия.

Александр СОРОКИН
Фото отдела ФКС Всеволожского района

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Объявление
  2. Губернатор Ленобласти отмечает юбилей
  3. Информация для кандидата, поступающего на военную службу по контракту
  4. Сергей Морозов: «В очередной раз я поразился тому потенциалу, который есть в нашем театре»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code