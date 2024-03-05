28 февраля в Ледовом дворце «Ладога Арена» в Колтушах прошел товарищеский турнир по следж-хоккею «Кубок мужества и отваги». На льду встретились взрослый состав команды «Красная ракета» из Всеволожска и сборные Казани и Новосибирска.

На церемонии открытия соревнований присутствовали первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Денис Шестаков и начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района Екатерина Ларионова.

– Следж-хоккейные команды достойно сражались, показав свою силу и упорство. Турнир стал настоящим испытанием и дебютом для наших спортсменов, ребят старше 18 лет и участников СВО, которые получили массу позитивных эмоций и впечатлений, – отметил один из организаторов мероприятия, директор Центра развития «Амалиэль» имени Рафаэля Зиновьева Дмитрий Зиновьев.

По окончании турнира все участники получили сувениры от Отдела ФКиС Всеволожского района и памятные медали мероприятия.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района