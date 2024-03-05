В Год семьи Ленобласть расширит состав подарка новорожденному

Подарочный набор вручается родителям при регистрации рождения ребенка в Ленинградской области. Комплекты новорожденным стали вручать с 2020 года.

В набор входят базовые вещи, необходимые ребенку в первые месяцы, – пеленки, боди, ползунки, чепчики. По предложению ленинградских мам комплект было решено дополнить подгузниками, детским кремом, пустышкой анатомической формы и игрушкой-«прорезывателем».

Согласно утвержденному порядку проведения акции «Подарок новорожденному» комплект детских принадлежностей предоставляется на новорожденного ребенка, родившегося в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года.