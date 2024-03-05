Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей Всеволожского района

Очередная прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко прошла в понедельник, 4 марта. Во время трансляции, которая, как обычно, велась из студии ЛенТВ24, жители 47-го региона пожаловались его главе на проблемы с водоснабжением, рассказали об «автобусе-призраке», который есть по документам, но отсутствует фактически, а также попросили прояснить ситуацию со строительством образовательных учреждений.

Школам – быть?

Так, из Всеволожского района на прямую линию с губернатором поступил звонок от жительницы самой густонаселенной деревни России – Нового Девяткино, где проблема нехватки мест в школах по-прежнему актуальна.

«Писали, что к работам по возведению новой школы приступят в начале года, – напомнила наша землячка. – Хотелось бы услышать от вас больше конкретики по этому вопросу».

В ответ глава 47-го региона сообщил, что в Новом Девяткино по проекту предусматривалось строительство двух школ. Одну планируется открыть в новом микрорайоне, где компания ПИК возводит жилой комплекс. Вторую хотели строить на границе с Мурино – там как раз есть подходящий участок. Александр Дрозденко особо подчеркнул, что эти два объекта фактически закрыли бы проблему нехватки школьных мест в Новом Девяткино.

Однако владельцем второго земельного участка является МЧС России, и у них, как выяснилось, есть свои планы по его использованию.

«По первой школе у нас всё в графике, объект планируется достроить к 2026 году, – уточнил губернатор. – По второй пока нет хороших известий. По непонятным мне причинам МЧС отказало в предоставлении данного участка земли, хотя мы предложили другой им взамен. Тот земельный участок все равно ими не используется, он находится через ручей за забором. Он вообще не предполагает развитие самой части. В МЧС заявили, что намерены использовать территорию для других целей. Какие цели – не указали».

В завершение разговора Александр Дрозденко сказал, что планирует встретиться с министром МЧС РФ Александром Куренковым для обсуждения проблемы.

Полезная инициатива

В ходе прямой линии глава 47-го региона поддержал инициативу жительницы Ленинградской области, предложившей сделать бесплатным проезд в пригородных автобусах для пенсионеров старше 80 лет. Губернатор также напомнил, что для жителей этой возрастной категории уже есть региональная льгота – отсутствие платы за капремонт. Бесплатный проезд в автобусах также мог бы стать еще одной мерой поддержки пожилых граждан. Александр Дрозденко предположил, что в ближайшем будущем пожилые ленинградцы смогут пользоваться специальными пластиковыми карточками, которые будут фиксировать число поездок, а Ленобласть компенсирует эту сумму перевозчикам.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива «В.в.»