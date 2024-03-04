Тепличный комплекс во Всеволожском районе увеличил производственные мощности

Во Всеволожском районе запущена вторая очередь тепличного комплекса «Дары природы» общей площадью в 11,5 га. Благодаря расширению производство томатов в 47-м регионе увеличится вдвое – до 4,3 тысячи тонн.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона Александр Дрозденко принял участие в первом торжественном сборе урожая томатов в новом тепличном блоке. Также сотрудники тепличного комплекса продемонстрировали губернатору производственные мощности по выращиванию различных видов томатов, реконструируемый комплекс по выращиванию салата и собственный энергоцентр предприятия.

Общая производственная площадь тепличного комплекса ООО «Дары природы» составляет 20,6 га. Прогноз производства продукции в 2024 году – 5,1 тыс. тонн (томаты черри – 3,5 тыс. тонн, огурцы – 1,1 тыс. тонн, салаты – 0,5 тыс. тонн).