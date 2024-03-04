К жителям Кузьмоловского пришла качественная питьевая вода

Специалисты ООО «Северо-Запад Инжиниринг» переключили населенный пункт с устаревших водоочистных сооружений в Капитолово на реконструированные в Кузьмоловском. Вода у жителей стала чище, а платежи за воду не выросли.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, концессионер провел реконструкцию водоочистных сооружений г.п. Кузьмоловский производительностью 4000 кубометров в сутки методом очистки воды посредством погружных ультрафильтрационных мембран, обеспечивающим качество воды выше норм СанПиН. Сначала вода оттуда стала поступать жителям Бугровского поселения, а с января 2024 – в Кузьмоловское поселение.

В планах предприятия – реконструкция водоочистных сооружений во Всеволожске, где проект уже готов, продолжение замены мощного Ладожского водовода диаметром 900 мм и второй этап реконструкции очистных в Кузьмоловском.