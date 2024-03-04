Во Всеволожском районе заметили рыжую лосиху

Животное редкой расцветки заметили в лесах Всеволожского района. Рыжая лосиха попала со своим детенышем в фотоловушку.

Как сообщает биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков, лоси жёлтого оттенка редко, но все же встречаются в Иркутской и Тамбовской областях. Наиболее типичная окраска лося – тёмно- или чёрно-бурая.

– Наша рыжая красавица пасётся со своим лосенком. С мамой ему осталось быть всего два-три месяца. Во второй половине весны у лосих начнутся роды, и они прогонят от себя уже подросших лосят, – прокомментировал эксперт.

Отметим, что лоси в целом миролюбивы, однако самка может агрессивно защищать детенышей, если почувствует угрозу. При встрече с лосем не стоит обращать на себя внимание животного: не подходите близко, не пытайтесь прогнать животное криком или жестами – зверь может расценить это как нападение.

Если животное вас не заметило, незаметно уйдите в сторону, не теряя сохатого из виду. Если зверь вас увидел, без резких движений спрячьтесь за большое дерево или другое укрытие. У лосей плохое зрение и, как правило, потеряв человека из виду, они теряют и интерес к нему.