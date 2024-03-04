Вам чай или кофе?

Российский рынок чайно-кофейной продукции динамично развивается. Крупнейшие предприниматели давно доказали, что они серьёзные игроки в этой отрасли. Почти сто процентов чайного рынка составляет продукция, произведённая на территории РФ. Что касается кофе, то тут местные компании покрывают 75 % внутреннего спроса.

Легко ли наладить бизнес?

…Советские годы. Оказаться перед прилавком любого магазина в СССР, когда продавцы начинают выкладывать туда баночки растворимого бразильского кофе с «улыбкой Пеле» или настоящего индийского чая со слоненком на упаковке, было большой удачей. Подобный счастливый билет выпадал раз в жизни: первые покупатели могли взять «столько, сколько унесут». Пока они рассчитывались, выстраивалась километровая очередь.

Времена изменились. Ведущие российские производители не только прочно обосновались на рынке, сумев наладить собственное производство, но и завоевали самых привередливых клиентов. Крупнейшее предприятие российской чайно-кофейной отрасли – Группа компаний «Орими» – была основана в 1994 году. Она является лидером российского чайного рынка, а на кофейном занимает 4-е место, уступая только транснациональным корпорациям. Собственные бренды компании – а всего «в портфеле» 8 чайных и 3 кофейные торговых марки – входят в число наиболее известных и популярных у россиян горячих напитков.

Весь ассортимент чайно-кофейной продукции выпускается во Всеволожском районе, на предприятиях производственного комплекса «Орими», которое является крупнейшим в России отраслевым объединением.

Недавно с современными технологиями производства познакомился временно исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев. Побывав в Новосаратовке, он высоко оценил вклад компании в развитие региона. Ведь благодаря именно таким предприятиям, устремленным в будущее, строятся социальные объекты, финансируется система образования, реализуются важные государственные проекты. На сегодняшний день ГК «Орими» является крупнейшим налогоплательщиком Ленинградской области.

Строительство кофейного завода стало важной вехой в истории «Орими». Первый кирпичик в его фундамент был заложен в 2017 году.

Открытие предприятия площадью в 45 тыс. кв.м в 2019-м позволило компании полностью замкнуть производственный цикл, наладив выпуск всех видов кофейной продукции. Ранее ГК «Орими» производила только натуральный обжаренный кофе (зерновой и молотый), а растворимый лишь расфасовывала. Объём инвестиций составил 6,4 млрд рублей, причем 60% из них было вложено в оборудование, приобретенное в Европе.

Решение о строительстве в 47-м регионе такого завода было продиктовано планами развития «Орими» по максимальному импортозамещению и повышению уровня локализации производства в РФ.

Формула успеха

Легко ли наладить преуспевающий бизнес? Конечно нет! Были взлёты и падения. Как без них? Не зря говорят, что сплошные солнечные дни порождают пустыню. Но любой крутой вираж закаляет. Предприятие постепенно наращивало объёмы производства, став серьезным игроком не только на российском, но и внешнем рынках.

– Бизнес – как серфинг, нужно уметь балансировать на гребне волны. Поймав её, можно уменьшить вероятность провала и получить хороший результат, – рассказывает генеральный директор производственного комплекса «Орими» Михаил Соколов. Мы с ним едем в суперсовременном зеркальном лифте, который может удивить воображение самого закоренелого скептика. Вообще, предприятие поразило идеальной чистотой, здесь блестит всё – от пола до потолка. Вот он, идеальный антураж.

За тридцать лет существования компании на её долю выпало немало масштабных экономических «волн».

– Да, не всегда просто, а порой невозможно прогнозировать поведение рынка, колебание цен, потребительские предпочтения и динамику спроса, – продолжает собеседник. – В этом мире постоянно меняющихся величин лишь немногие находят реальную константу как твердую точку опоры. Но нам это удаётся. Просто надо работать 24/7. Важными логистическими хабами стали Владивосток и Новороссийск. Наши основные поставщики чая – Индия, Шри-Ланка, Кения, Китай, Вьетнам. Зелёный кофе мы импортируем из 25 стран, но основной объём идёт из Бразилии, Колумбии, Гватемалы, Кении, Эфиопии, Индонезии, Коста-Рики, Вьетнама. А география поставок готовой продукции – не только вся Россия, но и страны СНГ.

– Производственный комплекс «Орими» – один из ключевых работодателей Всеволожского района; на наших предприятиях трудятся более двух тысяч человек. Секрет успеха любого дела – во внутренней дисциплине и трудолюбии. Среди качеств, которые требуются от работников, – эти главные. Квалифицированный персонал, передовые технологии, строгий контроль качества продукции и социально ориентированное управление – основные точки опоры, на которых строится стратегия «Орими», – отмечает Михаил Соколов.

В будущее – с оптимизмом

Побывать на кофейном заводе и не увидеть, как выпускают любимый напиток, – как поехать в Париж и не посмотреть на Эйфелеву башню. Отправляемся в цеха. Но прежде надеваем специальный халат, шапочку и бахилы.

Производство кофе – очень сложный и интересный процесс. Причём на заводе «Орими» он полностью автоматизирован, ручного труда практически нет, а управление всеми технологическими процессами осуществляется из единой диспетчерской, оснащенной несколькими мощными компьютерами.

На заводе внедрены самые передовые и поистине уникальные технологии, использование которых гарантирует великолепный вкус и аромат кофе. Это лазерно-оптическая сортировка сырья, автоматическая система воспроизведения профилей обжарки, технология бережной обжарки, автоматическая система контроля цветности обжарки, фасовка в защищенной среде.

Как считает Михаил Соколов, совокупность этих технологий, а также строжайший контроль качества на каждом этапе производства, позволяет в промышленных масштабах производить кофе, по качеству и вкусовым характеристикам не уступающий тому, который вам подадут в модной кофейне.

Кстати, недавно предприятие посетила представительная делегация из Анголы. В этой стране успешно выращивают кофе, и гостей, которые принимали участие в экономическом форуме «Россия – Африка», конечно, интересовало, как в России организовано кофейное производство. Продемонстрировать достижения российской кофейной отрасли было доверено именно этому предприятию.

Два года назад произошло очень важное событие для любителей кофе. В России, имеющей устойчивую репутацию «чайной» страны, среднедушевое потребление кофе сравнялось с потреблением чая. Эксперты констатируют, что российский кофейный рынок динамично развивается, меняется культура потребления кофе. Все большую популярностью приобретают новые кофейные привычки – «кофе с собой», напиток из кофейного аппарата. Спрос растет в буквальном смысле «на бегу».

– Действительно, россияне всё чаще отдают предпочтение кофе, – говорит Михаил Соколов. – И пьют его гораздо больше – за 20 лет потребление кофе в нашей стране выросло почти в пять раз и сегодня составляет примерно 1,1 кг в год. Однако это не далеко не предел – в мире есть страны, жители которых выпивают

5 – 6 кг кофе в год. То есть и российскому кофейному рынку, и нашему производству есть куда расти. Поэтому в будущее мы смотрим только с оптимизмом…

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Алекса АНДРЕЕВА