Эксперт-фелинолог разоблачил популярные мифы о кошках

1 марта в России отмечают День кошек. Первый день марта выбран не случайно – ведь именно в этом месяце наиболее громко, прямолинейно и требовательно звучат кошачьи гимны весне и любви. И пусть с неба сыплется снег вперемешку с дождем, пусть под пушистыми лапками ледяное крошево, пусть порывы молодого весеннего и буйного ветра едва не сдувают с крыши – усатых ловеласов не смущают суровые декорации. И вольные уличные разбойники, и домашние «масики», избежавшие известной хирургической процедуры, во всю глотку оповещают окружающий мир о наступлении весеннего безумства.

Ну а мы накануне Дня кошек встретились с экспертом-фелинологом Марией Вершининой – уж она-то знает всё об этих удивительных животных.

– Мария, фелинолог – профессия или хобби?

– Вообще, фелинология – это раздел зоологии, изучающий анатомию и физиологию домашних кошек, а также их породы, особенности их селекции, разведения и содержания. Если судить по количеству вложенного труда и затраченного времени, это, несомненно, профессия. Руководители клубов, эксперты, выступающие судьями на выставках, должны не только обладать обширными знаниями в области фелинологии, но и подкреплять их соответствующими документами – лицензиями, сертификатами и прочими бумаженциями. А для этого необходимо пройти обучение, чаще – за рубежом, которое стоит немалых денег. Но прожить на гонорары эксперта породы невозможно. Оплата за судейство – это просто приятный бонус. Мы все имеем профессии, которые и дают основной доход, так что в смысле денег фелинология – это хобби, причем дорогостоящее. Я вот, например, тружусь в сфере недвижимости. А кошки – это для души.

– Кошкам приписывают сверхъестественные способности, они нередко выступают персонажами различных мистических историй. Тебе приходилось наблюдать что-то подобное?

– Слушай, вот такие вопросы лучше задавать участникам «Битвы экстрасенсов» – это у них кошки видят призраков, путешествуют по параллельным мирам и излечивают онкологию. Я с кошками общаюсь всю жизнь, профессионально – с 1988 года, когда в нашем славном городе Ленинграде был создан первый клуб любителей кошек «Котофей».

И со всей уверенностью могу сказать – это милые, очаровательные, порой своенравные и независимые, порой шкодливые и озорные, – но просто домашние животные. И никакой мистики.

Помню, ещё в советское время в журнале «Наука и жизнь» опубликовали цикл статей о невероятных способностях обычных домашних кошек. Там вообще предлагалось считать их агентами внеземной цивилизации, засланными к нам с Сириуса, на том простом основании, что чрезвычайно мудрые древние египтяне их обожествляли. А в Индии священной до сих пор считается корова, однако же мало кому приходит в голову приписывать ей связь с космосом. Очень много чепухи пишут про кошек – и смерть-то они предчувствуют, и связь с «тонким миром» держат, и дом оберегают от всякой напасти… Ладно бы, в дремучем Средневековье такие истории процветали – кстати, тогда кошек, особенно черных, не жаловали, считая их пособниками сатаны, – так нет же, в наш просвещенный век сочиняют всякие небылицы.

В целом понятно желание котовладельца наделить своего любимца какими-то сверхспособностями, но практика показывает, что домашняя кошка – обычный милый зверёк, в большей или меньшей степени привязанный к хозяину. Была у меня одна знакомая, убежденная в том, что её Маркиз «видит» некую потустороннюю сущность, заселившуюся в дом. Действительно, мы все нередко замечаем, как иногда кошки замирают и словно провожают взглядом нечто невидимое. Объяснение простое: своими вибриссами – усами, проще говоря, они улавливают малейшее движение воздушных потоков. Вот, скажем, дунул ветер в открытую на кухне форточку, воздух пришёл в движение, и древний охотничий инстинкт заставляет кошку внимательно следить за этим процессом.

Кстати, ещё один миф о том, что кошки видят в темноте, развенчивается «на счёт раз». Видят они не больше нашего, но прекрасно ориентируются при помощи все тех же вибриссов – это их основной орган осязания.

К слову, трогательные истории о том, что кошка всегда найдёт дорогу домой, увези её от дома хоть за пятьсот километров, тоже из области народного мифотворчества. Я знаю сотню случаев, когда эти ребята, скажем, взятые с собой в гости в соседний поселок или «на природу» и сбежавшие от хозяев, никогда сами не возвращались – искали их всем миром и находили не всегда.

Да и девять кошачьих жизней – тоже сильное преувеличение. Кошки, как и люди, страдают от зубной боли, болезней почек и печени, со временем теряют зрение и слух. И жизнь у них одна, хрупкая и не очень долгая по сравнению с человеческой.

– Есть мнение, что «кошки лечат», помогают избавиться от болезни. Или это тоже миф?

– Я очень плотно общаюсь с владельцами различных кошачьих пород, и многие утверждают, что их питомцы обладают прямо-таки невероятными целительными силами. Увы, нет никаких научных данных, подтверждающих лекарские способности усатых-полосатых – я гору серьезной литературы на эту тему перелопатила. И вот ведь как интересно получается – данных нет, а лечебный эффект присутствует! А на самом деле всё просто – мы, общаясь с кошками, испытываем массу положительных эмоций, кроме того, эти милые создания ассоциируются у нас с уютом и покоем. Поэтому люди рядом с кошками расслабляются, у них нормализуется работа всего организма. Из неистребимой людской веры в то, что «кошки лечат», возникло такое явление, как фелинотерапия. Ну, есть дельфинотерапия, есть иппотерапия – это когда больные катаются на лошадках, есть канистерапия – когда «лечат» общением с собаками, и вот кошки тоже встали на стражу человеческого здоровья. Ничего плохого в этом нет – я читала, что, кажется, в США, терапевты, работавшие с умственно отсталыми детьми, выяснили, будто кошки очень благотворно влияют на людей с различными психическими заболеваниями, повреждениями мозга и даже способствуют исцелению зависимых от алкоголя и наркотиков.

Кошка, по сути, не делает ничего необычного, она просто ластится к больному, ложится на грудь, делает свой кошачий «массаж», слегка выпуская коготки. Её тепло, умиротворяющее урчание позволяют пациенту успокоиться – и тревога, нервозность отступают. И потом, надо знать, что температура тела этих животных где-то 38–39 градусов, а у такой породы, как сфинкс, – и все 42, так что если эта «грелка» приляжет, скажем, на область воспаленного сустава, то, действительно, может наступить временное облегчение.

Но вот всерьез рассчитывать на излечение от недуга путем прикладывания котов к больным местам не стоит. Мне попадались статьи, где авторы прямо указывали «специализацию» котеек в зависимости от пола, длины шерсти и породы – британцы типа «от сердца», короткошерстные «девочки» – от женских болезней, а коты-мальчики – от радикулита. Бред и невежество.

– Так, с кошкотерапией разобрались. А вот какие породы в настоящее время считаются самыми популярными, наиболее востребованными?

– Самым популярным во все времена был и остается «настоящий дворянин» – кот дворовой породы, не имеющий никаких документов. Помнишь Матроскина? – Уши, лапы хвост – вот мои документы… Между прочим, сейчас всё чаще проходят выставки беспородных кошек, и там всё серьезно – оцениваются общая кондиция, ухоженность и красота шерсти, для рисунчатых кошек – «читаемость» полосок и пятнышек, гармоничность сложения и многое другое.

Если говорить о действительно модных сегодня породах, то здесь лидируют мейн-куны – для России это уже не новая и очень популярная порода. Огромные размеры и полудикий вид, но при этом – общительные и добродушные.

По-прежнему востребованы британская короткошерстная и русская голубая породы – плюшевая нежность, круглые, всегда удивленные глазки – само очарование. Также очень популярны шотландские вислоухие кошки, кошки бирманской и абиссинской породы, невские маскарадные, ну и, конечно, персы – эти вне моды, любовь на все времена.

Что касается голых кошек – петербургских, донских и канадских сфинксов, петерболдов, эльфов, бамбино и кохонов, то здесь всё непросто. Их либо обожают, либо не принимают вообще. Желая завести какую-то необычную, «прикольную» зверушку, человек берёт в дом такого котёнка, но зачастую не может смириться с его внешним видом и некоторыми особенностями. Однако люди ценят их сходство с инопланетными существами, их игривость, ласковость, дружелюбие. У этих кошек практически нет запаха, а отсутствие шерсти невероятно облегчает уход.

– Бытует мнение, что есть породы «злые» и «добрые» – так ли это?

– Нет, это вредное заблуждение. Все зависит от воспитания и отношения к животному. Выросшая в любви и ласке кошка спокойна и безмятежна, она не проявляет агрессии, и порода здесь не играет никакой роли. У меня одна приятельница некоторое время подкармливала приблудившегося котика на лестничной клетке – не одна, другие соседи – тоже. И вот однажды на том месте, где обычно оставляли еду, она увидела объявление – «Миски не ставьте, кота здесь больше нет. Мы забрали его домой, чтобы любить». Я плакала, когда услышала эту историю. Брать животное в дом нужно с единственной целью – чтобы любить, а иначе не стоит и затевать всю эту «котовасию».

Светлана ЗАВАДСКАЯ