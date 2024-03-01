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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские спортсмены взяли серебро «Кубка Защитников Отечества»

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С 21 по 24 февраля в Калуге проходили межрегиональные соревнования на  «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов СВО. В турнире приняли участие более 200 спортсменов.

На протяжении двух дней проводились состязания в пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и волейболе сидя. В составе сборной Ленинградской области выступал ветеран Специальной военной операции из Всеволожска Виктор Ершов. Он завоевал серебряную награду в соревнованиях по пулевой стрельбе в категории SH2. Подготовкой спортсмена занималась президент и главный тренер Федерации армрестлинга Ленобласти Наталья Торсеева.

Александр СОРОКИН
Фото отдела ФКС Всеволожского района

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