Всеволожские спортсмены взяли серебро «Кубка Защитников Отечества»

С 21 по 24 февраля в Калуге проходили межрегиональные соревнования на «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов СВО. В турнире приняли участие более 200 спортсменов.

На протяжении двух дней проводились состязания в пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и волейболе сидя. В составе сборной Ленинградской области выступал ветеран Специальной военной операции из Всеволожска Виктор Ершов. Он завоевал серебряную награду в соревнованиях по пулевой стрельбе в категории SH2. Подготовкой спортсмена занималась президент и главный тренер Федерации армрестлинга Ленобласти Наталья Торсеева.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района