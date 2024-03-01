Всеволожские пловцы завоевали девять медалей чемпионата и первенства Ленобласти по плаванию

16 – 17 февраля в Кингисеппе проходили чемпионат и первенство Ленинградской области по плаванию. В них приняли участие около 200 спортсменов из Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Подпорожского, Приозерского и Тосненского районов.

Всеволожский район представляла сборная, составленная из спортсменов, занимающихся в бассейне ЦО «Кудрово» (тренер Вячеслав Андрусенко) и спортивного клуба «Белая акула» из Всеволожска (тренеры Ольга Луннова, Филипп Гирич и Любовь Тарасова). По итогам соревнований наши спортсмены завоевали 9 бронзовых медалей. Софья Чернавина (Кудрово) заняла третьи места на дистанциях 800 метров вольным стилем как в чемпионате, так и первенстве, и 400 метров в комплексном плавании первенства ЛО. Георгий Ихер «Белая акула» удостоился бронзовой награды в дисциплине 100 метров брассом. Никита Григорьев (Кудрово) также завоевал бронзу на дистанциях 200, 400 и 1500 метров вольным стилем. Никита Цой (Кудрово) также показал третий результат на 1500 метров вольным стилем. В комбинированном эстафетном плавании 4х100 метров команда в составе: Алена Батманова «Белая акула», Софья Чернавина, Арина Крылова и Ульяна Пономаренко Ульяна (все спортсменки из Кудрово) также заняли третье место. Хороший результат показал Максим Татарский Максим на дистанциях 100 и 200 метров брасом. До призового места и выполнения норматива кандидата в мастера спорта ему не хватило 0,4 секунды.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района