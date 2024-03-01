Во Всеволожске прошел музыкальный спектакль «Песни героев любимых книг»

С большим успехом на площадках дошкольных отделений Всеволожского центра образования прошли показы музыкального спектакля «Песни героев любимых книг» в исполнении младшего хора воспитанников Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки (руководитель Елена Прохорова, концертмейстер Елена Мыкитюк).

Юные хористы увлечённо исполняли роли персонажей из сказок, поэм, романов и рассказов: «Золушка», «Незнайка», «Дядя Стёпа», «Капитан Немо», «Дюймовочка», «Снегурочка», «Царевна Несмеяна», «Буратино», «Старик Хоттабыч» и «Вождь краснокожих». Зрители с удовольствием слушали музыку, узнавали любимых героев и персонажей. Было много смеха, улыбок и неподдельной радости, которые надолго запомнятся детям.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО