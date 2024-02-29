На комплексе трамплинов в Токсово прошли два значимых турнира

10 – 11 февраля на комплексе трамплинов Школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта в Токсово состоялся турнир среди ветеранов спорта по прыжкам на лыжах с трамплина на «Кубок Олимпийского чемпиона В.П. Белоусова 1968 г. в Гренобле».

На параде-открытии выступили президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина Санкт-Петербурга С.Э. Дубровский, заслуженный тренер РСФСР Л.А. Баранов и главный судья соревнований, заслуженный тренер РСФСР С.М. Ленинский, который передал участникам турнира напутственные слова Владимира Белоусова. После гимна и поднятия флага соревнований более 60 спортсменов из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Казани, Петрозаводска и других городов направились к трамплину К-65. В первый день летающие лыжники разыграли шесть комплектов наград для каждой возрастной категории. В самой старшей группе 60+ лучший результат показал Василий Грознов (Петрозаводск, 57,5 метра). Из спортсменов группы М 50-59 дальше всех улетел Валерий Власов (Санкт-Петербург, 71 м). В остальных возрастных категориях первые места заняли Алексей Прибылов, Юрий Лобов, Мирон Богданов и Александра Веретенникова.

Во второй день соревнований на трамплине К-40 состязались 70 спортсменов. Самым возрастным чемпионом здесь стал 74-летний Александр Пахомов из столицы Татарстана. В других группах первые места завоевали Дмитрий Макаров, Алексей Макаров, Максим Коханов и Варвара Бабуева. Призеров наградили кубками и медалями Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и традиционными медалями от КДЦ «Токсово». Почётной благодарственной грамоты за поддержку и популяризацию прыжков на лыжах с трамплина удостоилась директор КДЦ «Токсово» Надежда Тарасова. Награду ей вручил Президент Федерации по прыжкам с трамплина на лыжах Санкт-Петербурга С.Э. Дубровский.

Через неделю с 16 по 18 февраля здесь же собрались юноши и девушки в возрасте от 10 до 17 лет. В эти дни проходили ставшие уже традиционными Всероссийские соревнования «Зимние Кавголовские игры». Спортсмены в возрасте 13 – 17 лет состязались на трамплинах К-40 и К-65, а дети 10 – 11 лет соревновались на трамплине К-28.

– Турнир собрал спортсменов из семи регионов России и Казахстана. В первый день была проведена контрольная тренировка на всех трёх трамплинах. Утро 17 февраля началось ледяным дождем, который смыл лыжню. Под воздействием воды просела зона приземления, что сделало выступление спортсменов опасным, даже невозможным. Тем не менее парад-открытие состоялся, но прыжки было решено перенести на 18 февраля. Всю ночь технические работники приводили в порядок трамплины. И к утру им удалось исправить ситуацию и привести лыжню и зону приземления в надлежащий вид. Соревнования были спасены, – рассказала главный судья Аделя Бояринцева.

В результате организаторам удалось провести соревнования по регламенту. На К-40 выступило 69 участников. Из них 12 человек показали хорошие прыжки за 35 метров. Победил Даниил Быстров (спортсмен СШОР «ШВСМ по ЗВС») с результатом 40,5 м и 39,5 м. У девушек победителем стала Елизавета Шукшина (СШОР «Трамплин») с результатом 36,5 м и 39,5 м. На трамплине К-28 сильнейшей среди девушек стала Ксения Славиогло (СШОР «Трамплин», 25 м и 25 м). У мальчиков победителем стал Иван Базылин (КДЮСШ №3 ЦПОР г. Алматы) с результатом 25 м и 26 м.

Кульминацией соревнований стали прыжки на трамплине К-65. Свои силы здесь попробовали 55 участников. Пробивалось солнце, включили освещение трамплина, всё напоминало театральное представление, работало телевидение, настроение было праздничным. Пять девушек прыгнули за 60 метров. Победила Агата Васильева (КДЮСШ № 3 ЦПОР г. Алматы) с результатом 60,0 м и 63 м. У юношей победителем стал Мирон Богданов (СШОР «Трамплин») с результатом 70,0 м и 70,5 м. За отметку 65 м «улетели» девять спортсменов.

– Соревнования показали хороший уровень организации и получились зрелищными. Участники и зрители получили удовольствие, награждение прошло в торжественной обстановке, а сами игры прошли без травм. Гости по достоинству оценили качество подготовки трамплинов, – поделился заслуженный тренер РФ Сергей Ленинский.

Александр СОРОКИН

Фото Адели БОЯРИНЦЕВОЙ