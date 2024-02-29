Во Всеволожском районе состоялся традиционный смотр строя и песни кадетских классов

В течение двух дней кадеты демонстрировали отточенную технику выполнения команд на построение, прохождение маршем под строевую песню, выступление знаменной группы. Перед судейской бригадой стояла нелегкая задача – оценивались синхронность движений, четкость выполнения команд и даже опрятный внешний вид участников.

Мероприятие проходило на двух площадках, – в Дубровской средней школе и Муринской СОШ № 6. В смотре приняли участие более 600 человек – всего 35 кадетских классов, 8 из которых были созданы под эгидой МЧС России. Слово дознавателю ОНД и ПР Всеволожского района Наталье Туник, которая вместе с коллегами из Всероссийского добровольного пожарного общества и Отряда государственной противопожарной службы пришла поддержать своих подопечных.

«Действующие сотрудники и ветераны пожарной охраны принимают большое участие в жизни кадет, – поделилась Наталья Туник. – В спортивном зале Муринской СОШ № 6 собрались будущие спасатели, моряки и лётчики — кадеты разнопрофильных классов, но нас, конечно же, интересовала в первую очередь готовность кадетских классов по направлению МЧС.

Участие в смотре приняли кадеты МЧС из Бугровской, Ново-Девяткинской, Гарболовской школ, Муринского центра образования № 2 и самые юные огнеборцы из Муринского центра образования № 1 – учащиеся 5 класса, которые прошли посвящение в кадеты только в конце января нынешнего года. Какая же гордость охватывала всех присутствующих, когда мимо с песней проходили команды!

Теперь все волнения уже позади, и я могу с уверенностью сказать, что многочасовые тренировки не прошли даром — каждый кадетский класс старался показать отличную строевую подготовку, слаженность действий и настоящую силу духа. Все ребята продемонстрировали сплочённость, собранность и прекрасную физическую форму.

Наши кадеты МЧС выступили торжественно и ярко, показали хорошие результаты строевой подготовки, а также работу группы знаменосцев. Отлично проявили себя командиры, а ведь им пришлось нелегко – они отвечали и за себя лично, и за всю группу.

Прошедший смотр строя и песни кадетских классов – это уже многолетняя традиция, своеобразный экзамен, во время которого воспитанники демонстрируют не только навыки строевой подготовки, но и подлинный дух кадетского движения».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Светланы УСИК