Во Всеволожском районе прошел любительский турнир по армрестлингу

24 февраля в Новом Девяткино прошел VI любительский турнир по армрестлингу, посвященный Дню защитника Отечества. Соревнования проходили в молодежном пространстве «Соты».

В спортивном празднике приняли участие мужчины из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, которые соревновались в весовых категориях до 71 кг, до 84 кг, до 95 кг, свыше 95 кг. Призерами турнира стали:

В категории до 71 кг:

1-е место – Симонов Никита (Мурино);

2-е место – Рамалданов Эльдар (Санкт-Петербург);

3-е место – Бутузов Кирилл (Санкт-Петербург).

В категории до 84 кг:

1-е место – Трофимов Сергей (Санкт-Петербург);

2-е место – Гулянов Андрей (Новое Девяткино).

В категории до 95 кг:

1-е место – Жуков Денис (Новое Девяткино);

2-е место – Ступаков Евгений (Мурино);

3-е место – Полковников Владимир (Бугры).

В категории свыше 95 кг:

1-е место – Цветков Максим (Бугры);

2-е место – Тепляков Даниил (Новое Девяткино);

3-е место – Рамалданов Лямет (Санкт-Петербург).

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района