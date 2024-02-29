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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе прошел любительский турнир по армрестлингу

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24 февраля в Новом Девяткино прошел VI любительский турнир по армрестлингу, посвященный Дню защитника Отечества. Соревнования проходили в молодежном пространстве «Соты».

В спортивном празднике приняли участие мужчины из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, которые соревновались в весовых категориях до 71 кг, до 84 кг, до 95 кг, свыше 95 кг. Призерами турнира стали:

В категории до 71 кг:
1-е место – Симонов Никита (Мурино);
2-е место – Рамалданов Эльдар (Санкт-Петербург);
3-е место – Бутузов Кирилл (Санкт-Петербург).

В категории до 84 кг:
1-е место – Трофимов Сергей (Санкт-Петербург);
2-е место – Гулянов Андрей (Новое Девяткино).

В категории до 95 кг:
1-е место – Жуков Денис (Новое Девяткино);
2-е место – Ступаков Евгений (Мурино);
3-е место – Полковников Владимир (Бугры).

В категории свыше 95 кг:
1-е место – Цветков Максим (Бугры);
2-е место – Тепляков Даниил (Новое Девяткино);
3-е место – Рамалданов Лямет (Санкт-Петербург).

Александр СОРОКИН
Фото отдела ФКС Всеволожского района

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