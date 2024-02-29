Во Всеволожском районе прошел любительский турнир по армрестлингу
24 февраля в Новом Девяткино прошел VI любительский турнир по армрестлингу, посвященный Дню защитника Отечества. Соревнования проходили в молодежном пространстве «Соты».
В спортивном празднике приняли участие мужчины из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, которые соревновались в весовых категориях до 71 кг, до 84 кг, до 95 кг, свыше 95 кг. Призерами турнира стали:
В категории до 71 кг:
1-е место – Симонов Никита (Мурино);
2-е место – Рамалданов Эльдар (Санкт-Петербург);
3-е место – Бутузов Кирилл (Санкт-Петербург).
В категории до 84 кг:
1-е место – Трофимов Сергей (Санкт-Петербург);
2-е место – Гулянов Андрей (Новое Девяткино).
В категории до 95 кг:
1-е место – Жуков Денис (Новое Девяткино);
2-е место – Ступаков Евгений (Мурино);
3-е место – Полковников Владимир (Бугры).
В категории свыше 95 кг:
1-е место – Цветков Максим (Бугры);
2-е место – Тепляков Даниил (Новое Девяткино);
3-е место – Рамалданов Лямет (Санкт-Петербург).
Александр СОРОКИН
Фото отдела ФКС Всеволожского района