Во Всеволожске презентовали сборник «Слепухинские чтения 2022»

Во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки 27 февраля состоялась презентация сборника «Слепухинские чтения 2022». Мероприятие было посвящено 20-летию Благотворительного Фонда имени Юрия Григорьевича Слепухина «Лучшие книги – библиотекам».

Перед началом встречи все желающие смогли ознакомиться с творчеством писателя на книжной выставке, где были представлены 5 томов «Избранного» Ю.Г. Слепухина, сборник «Юрий Слепухин. ХХ век. Судьба. Творчество», а также 5 сборников материалов «Слепухинских чтений» и два сборника из Ставрополя.

Значимым событием мероприятия стал показ фильма, содержащего прижизненное интервью с Юрием Слепухиным, который поделился в нём воспоминаниями о русской монархической эмиграции в Аргентине, о русских колониях Буэнос-Айроса, а также о первой и второй волнах эмиграции и их взаимоотношениях с зарубежной Россией. Эти темы были освещены не только в публицистических трудах писателя, но и на страницах его романов.

Особую красоту и разнообразие вечеру придали номера, исполненные учащимися и преподавателями ДШИ.

Презентация стала не только возможностью познакомиться с творчеством Юрия Слепухина, но и важным шагом в сохранении и продвижении русской культуры, а сборник «Слепухинские чтения 2022», содержащий в себе ценные исследования и работы писателя, будет доступен массовому читателю.

В признание заслуг Ю.Г. Слепухина перед русской литературой с этого года Всеволожская межпоселенческая библиотека будет носить его имя, а литературное наследие при активном содействии администрации Всеволожского района будет «оцифровано» и передано в фонды библиотек.

Сборник «Слепухинские чтения 2022» стал ярким событием, способствующим расширению кругозора и обогащению культурного наследия, что и было подтверждено выступлениями Н.А. Слепухиной, В.М. Сычева и Е.П. Щегловой.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА