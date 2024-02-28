Уборку территорий во Всеволожске регулирует маршрутная карта

Температурные качели и осадки стали настоящим испытанием для коммунальных и дорожных служб. Жители города Всеволожска жалуются на уборку как придомовых территорий, так и дорог местного значения.

Чтобы разобраться, кто несет ответственность за уборку конкретной дороги, можно обратиться к маршрутной карте города. Нормативный документ утвержден решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» № 46 от 25.07.2023, ознакомиться с которым можно по ссылке https://gorodvsevologsk.ru/resheniya_soveta/fourth/3144/ (маршрутные карты расположены в приложении № 10).