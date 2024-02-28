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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Кузьмоловском покажут театрализованный концерт для женщин

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В преддверии Международного женского дня на сцене Кузьмоловского дома культуры покажут «Женские истории». Театрализованный концерт расскажет об одном дне из жизни редакции женского журнала.

Организаторы обещают яркую и увлекательную постановку.

– Музыка, театр и творческие номера станут единым целым, словно выпуск любимого издания. Чего же хотят женщины на самом деле? Ответ на этот вопрос зрители постараются найти вместе с очаровательными героями и артистами на страницах выпуска! – отмечают сотрудники ДК.

На концерт-поздравление приглашены все желающие. Мероприятие пройдет 7 марта в 18.00 по адресу: Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, 8. Без возрастных ограничений.

 

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