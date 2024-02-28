В Заневском поселении прошла патриотическая акция #СвоихНеБросаем

На два дня КДЦ «Заневский» превратился в гигантский волонтёрский улей, куда устремились после работы все добровольцы поселения.

Женщины отливали свечи, плели сети, которыми накрывают военную технику и землянки, а дети писали письма участникам СВО. Каждый мог принять участие в важной акции, направленной на помощь нашим бойцам. Ее организаторы – Женсовет Заневского отделения «Союз женщин России», представители которого признаются, что и подумать не могли, что к ним присоединится огромное количество людей.

Пришли коллективы разных предприятий, общественные организации, молодежь и члены семей участников Специальной военной операции. Кроме того, воспитанники КДЦ «Заневский» посвятили 21 февраля созидательному труду. Вместе с педагогами они помогли Женсовету в формировании груза, который накануне Дня защитника Отечества отправился в зону СВО.

– Хочется выразить простую человеческую благодарность всем участникам, которые откликнулись и пришли помочь нам, – сказала корреспонденту «Всеволожских вестей» председатель Женсовета Заневского поселения Марина Кондратьева. – Когда директор КДЦ «Янино» Елена Лебедева обратилась с идеей провести в преддверии Дня защитника Отечества такую важную акцию, наш «женский батальон» решил поддержать её прекрасную инициативу. Время выбрали не случайно – с утра до позднего вечера. Таким образом, многие женщины к нам присоединились уже после работы. Сети для наших бойцов мы плетём уже два года. Недавно освоили новую технологию. Смешно, но в самом начале пути казалось, что всё не то и не так. Постепенно освоили эту сложную науку. Свою лепту внесла и «плетунья» из поселка имени Свердлова Алёна, которая провела для нас мастер-классы.

…Сегодня, как говорят сами участники СВО, сети, заплетенные всеволожскими мастерицами, лучшие – они практически не изнашиваются и не рвутся. Возникает резонный вопрос: как это им удаётся?

– Никакого секрета тут нет, – говорит Марина Кондратьева. – Наверное, это из-за того, что наши женщины всё делают с добрыми мыслями, вкладывая в процесс душу. Помогая нашим ребятам, мы поддерживаем их боевой дух. Не раз команда Женсовета Заневского поселения отправляла гуманитарную помощь в зону СВО. Ребята, герои нашего времени, выполняют там воинский долг, а мы здесь, в тылу, должны выполнять свой, гражданский. Конечно, мы будем делать всё для того, чтобы никто не чувствовал себя забытым. Там, в зоне СВО, наши ребята знают, что мы их поддерживаем и ждём.

– Сегодня в нашем КДЦ занимается более 600 ребят, – отмечает Елена Лебедева. – К нашей акции присоединились более 400 ребятишек. Очень хотелось, чтобы они не оставались в стороне и знали о Специальной военной операции. Не так часто становишься свидетелем таких эмоций, которые были. Но это был тот случай, когда многие из тех, кто пришёл в первый день акции, вернулись и на второй. Ребята с огромным интересом помогали родителям. Представляете, только за один день удалось сделать 800 упаковок сухого душа. Было интересно наблюдать, как все участники увлеклись процессом. Дети знакомились друг с другом, оживлённо беседовали. Ребята говорили о том, что о СВО знают не только из телевизионных передач. Оказалось, что у некоторых воюют близкие. «Мой дядя говорит, что окопные свечи им очень нужны», – рассказал один из мальчишек. Кстати, перед началом акции мы показали видео о деятельности Женсовета, доставке гуманитарной помощи в зону СВО и провели мастер-класс по плетению сетей.

– О мероприятии узнала случайно, увидела в новостях КДЦ «Заневский», – говорит мама десятилетней Ксюши – Алёна Флуерар. Она вместе с дочкой решала принять участие в акции. – Это наш долг перед защитниками страны. Когда занята делом, на душе спокойнее, что я вношу свою каплю в нашу будущую победу. Моя девочка очень ответственно подошла к этому событию, рисовала открытки и с большим удовольствием плела сети, зная, что это нужно солдатам. Наши послания полны любви и веры.

Сбор и отправка гуманитарной помощи в поселении не останавливались никогда. Ещё в 2022 году Заневское городское поселение собрало более 2 млн рублей для мобилизованных. Военные получили 80 комплектов рюкзаков, носки, варежки, перчатки, термобелье, утепленную обувь, спальные мешки, аптечки, а также кейсы с газовыми плитами, инструменты для ремонта техники и бензопилы с запасными цепями. Существенный вклад в приобретение всего необходимого внесли глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и глава администрации Заневского городского поселения Алексей Гердий. В прошлом году муниципальное образование передало три партии гуманитарной помощи российским военнослужащим. Дважды указанные грузы были доставлены сотрудниками администрации.

Пример личного мужества показали начальник сектора дорожного хозяйства Александр Мусин, директор МБУ «Память» Петр Огнянников и предприниматель Игорь Елькин. На территорию Донбасса, через разрушенные украинской армией села и города, они отвезли бойцам дивизии ВДВ дизельные отопители, термобелье, теплую обувь, бензопилы, продукты, а также гигиенические предметы первой необходимости и сигареты. В рамках акции «Россия – сказочная страна!» были собраны и отправлены в детские сады города Енакиево книги для малышей на русском языке.

Кроме того, разработана концепция «Аллеи Памяти» в честь земляков, погибших в ходе СВО. Вместе с родственниками военнослужащих ведется работа по подготовке к публикации электронной Книги Памяти. Нуждам участников Специальной военной операции и их семей уделяется самое пристальное внимание.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото издания «Заневский вестник»