Всеволожские любители плейстика приняли участие в Зимней Плейстикиаде

Вот уже скоро год, как с лёгкой руки руководителя физкультурно-оздоровительной организации «Пластика здоровья» Сергея Хорошкова при грантовой поддержке администрации района у нас успешно развивается проект «Плейстик во Всеволожске».

Созданы и активно работают три бесплатные группы открытых уроков гимнастики по этому виду адаптивной физической культуры, представляющей собой яркий пример современной оздоровительной техники.

С целью пропаганды здорового образа жизни 24 февраля наши любители плейстика приняли участие в Зимней Плейстикиаде в Санкт-Петербургском культурном центре «Троицкий», посвящённой Дню защитника Отечества.

Около ста участников из города на Неве и Ленинградской области не только выступили со своими танцевально-гимнастическими композициями системы «плейстик», но и просто под музыку военных лет присоединились к живому общению среди активных людей с лозатками и «мирными нунчаками», испытав при этом прилив бодрости, сил и, конечно же, отличного настроения.

Наша группа исполнила номер под вальс «Амурские волны». Дебютантов тепло встретили и поддержали аплодисментами.

В завершение праздника все участники под аплодисменты многочисленных зрителей станцевали композицию «Синенький скромный платочек».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО