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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе пройдет форум «Время возможностей»

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29 февраля во Всеволожском районе сразу на двух площадках пройдет форум «Время возможностей». Посетители смогут узнать актуальные тренды рынка труда, пообщаться с работодателями и разобраться, как обучиться новой профессии.

Как сообщают специалисты биржи труда Всеволожского района, подобные мероприятия помогают сократить дистанцию между работодателями и соискателями. Предприятия, организации и специалисты биржи готовы помочь в поиске работы и проконсультировать по вопросам трудоустройства.

Мероприятие будет проходить 29 февраля с 14.00 до 16.00 по следующим адресам:
г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 110 (Всеволожский ДК);
гп Янино-1, ул Новая, сооружение 19 (Заневская спортивная школа).

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