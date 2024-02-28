Во Всеволожском районе пройдет форум «Время возможностей»

29 февраля во Всеволожском районе сразу на двух площадках пройдет форум «Время возможностей». Посетители смогут узнать актуальные тренды рынка труда, пообщаться с работодателями и разобраться, как обучиться новой профессии.

Как сообщают специалисты биржи труда Всеволожского района, подобные мероприятия помогают сократить дистанцию между работодателями и соискателями. Предприятия, организации и специалисты биржи готовы помочь в поиске работы и проконсультировать по вопросам трудоустройства.

Мероприятие будет проходить 29 февраля с 14.00 до 16.00 по следующим адресам:

г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 110 (Всеволожский ДК);

гп Янино-1, ул Новая, сооружение 19 (Заневская спортивная школа).