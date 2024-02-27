Два корпуса ЖК «Десяткино 2.0» планируют ввести в эксплуатацию весной

В двух корпусах жилого комплекса «Десяткино 2.0» запустили систему отопления. Протапливание домов осуществляется поэтапно.

Как сообщает областной строительный комитет, поставлена задача ввести дома и начать выдачу ключей этой весной, поэтому работы не останавливали даже в праздники. В среднем на площадке трудятся около 200 человек — это позволит ввести два корпуса жилого комплекса в ближайшее время.

На третьем корпусе сейчас утепляют фасад и занимаются облицовкой. Внутри здания строители ведут стяжку полов в квартирах и местах общего пользования, утепляют и штукатурят стены на лестничных площадках, устанавливают двери, а также продолжают электромонтажные и сантехнические работы.

Проблемные объекты должны были ввести в эксплуатацию до конца 2018 года, однако застройщика «Норманн» признали банкротом. Завершением строительства занимается Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области. Работы на объекте возобновились весной 2022 года. Ключи получат около 1600 дольщиков.

По материалам строительного комитета ЛО