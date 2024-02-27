В Ленобласти стартовала акция по сбору корма для приютских животных ДНР

Стартовала акция по сбору кормов для бездомных животных в приютах города Енакиево Донецкой Народной Республики. Жители Ленинградской области могут поучаствовать в добром деле, собрав сухой корм для собак и кошек. Подарки будут переданы в приюты.

Акция «Помоги дворняге» проводится по инициативе партии «Единая Россия» и Управления ветеринарии Ленинградской области в рамках проекта «Защита животного мира». Сбор кормов продлится до конца 2024 года.

«В Ленинградской области организована регулярная помощь приютам, но также важна и поддержка наших соотечественников и их питомцев, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сбор кормов станет важной помощью для Донецкой Народной Республики. Приюты испытывают особо острую потребность в кормах. Именно такая помощь станет ощутимой поддержкой для хвостатых», – отметили организаторы.

Принести корма для бездомных кошек и собак можно в отделения «Единой России», а также на любую районную государственную ветеринарную станцию или ветеринарный участок.

Пресс-служба Управления ветеринарии ЛО