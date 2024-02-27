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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе прошёл чемпионат по зимней рыбалке «Блокадная колюшка»

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Символом мероприятия, которое состоялось 23 февраля в деревне Кошкино, стала маленькая рыбка колюшка. Чемпионат по зимней рыбалке был посвященн 80-летию снятия блокады Ленинграда и Дню защитника Отечества.

–  Эту мелкую, костлявую и колючую рыбешку длиной всего около 4 см не едят даже вороны, но во время блокады она спасла тысячи ленинградцев. В те тяжелые годы практически вся съедобная рыба в окрестных водоемах была выловлена. А маленькая колюшка легко проходила сквозь рыболовные сети, но хорошо ловилась сачками, сумками и даже одеждой. Пойманную рыбу долго варили, пока размягчатся кости, потом добавляли муку, и получалась похлебка. Либо жарили фарш в ее собственном ярко-оранжевом жире. Колюшка помогала не только побороть голод мирным жителям, но и способствовала защите здоровья. Во Втором ленинградском медицинском институте был разработан препарат «жир колюшки», который использовался в госпиталях для лечения ожогов и ран. В 2005 году во время празднования трехсотлетия Кронштадта в городе был открыт памятник блокадной колюшке, который находится на пересечении Макаровской улицы и Обводного канала рядом с Синим мостом. В память о рыбке, которая стала для многих ленинградцев «золотой», мы ежегодно проводим памятные мероприятия. В этот раз местом проведения выбрано Морозовское поселение Всеволожского района, – рассказал один из организаторов мероприятия, общественный активист Владимир Усик.

Сначала рыбалка

Ещё до рассвета берег Ладожского озера в районе общественного пляжа в деревне Кошкино заметно оживился. Десятки машин и людей заполняли пространство. Организаторы устанавливали шатры и палатки, настраивали музыку и микрофоны. А внушительных габаритов повар начал хлопотать возле полевой кухни. Около 8 утра все главные участники мероприятия были в сборе. После инструктажа от сотрудников МЧС и оглашения правил соревнований более 60 любителей зимней рыбалки вышли на лёд Ладоги. Турнир предполагал использовать не более двух удочек с живой насадкой и искусственной приманкой на хищную рыбу. Победителем должен стать тот, у кого за четыре часа будет самый богатый улов. Надо заметить, что среди рыболовов примерно половину составляли представительницы прекрасного пола. Валентина Сочевка приехала из Санкт-Петербурга. Она рассказала:

– Увлеклась зимней рыбалкой всего пару лет назад. И хотя остальные члены семьи не разделяет моего увлечения, но супруг, и сын – мои постоянные спутники на рыбной ловле. Всячески помогают и поддерживают моё хобби. Вот и сегодня они разбили палатку, помогли доставить к месту всю рыболовную поклажу, пробурить лунки и «болеют» за меня. Но пока наши успехи не очень. Не сказать, что поклевки редкие, но попадается в основном мелочь: окуньки, ерши, плотва и густера. На победу в чемпионате даже не рассчитываю. Приехали сюда, чтобы приятно провести время, отдохнуть в кругу близких по духу людей и отдать дань памяти героическому подвигу блокадного Ленинграда.

И хотя температура воздуха в этот день была чуть выше нуля, холодный пронизывающий ветер заставил рыбаков как следует утеплиться. А некоторых и вовсе «загнал» в палатки, которые были установлены прямо над лунками. Ровно в 13 часов в небо взлетела красная ракета, давшая сигнал к окончанию соревнования. Рыбаки собрали свои снасти и прочие сопутствующие рыбной ловле принадлежности и, прихватив трофеи, устремились на берег. Здесь их уже ждала судейская бригада с весами. Рыболовы друг за другом выкладывали свой улов на весы и тут же раздавали пойманных рыбёшек местным жителям, прибывшим сюда, чтобы раздобыть свежее лакомство для своих хвостатых питомцев. В этот день самая большая рыбацкая удача улыбнулась жителю Санкт-Петербурга Павлу Пшенину, он поймал 7,8 кг рыбы. Некоторые экземпляры его улова доходили до 200 граммов. Павел Александрович 29 лет из своих 35 увлечён рыбалкой и почти каждые выходные зимой и летом проводит на водоемах. Сегодня он ловил на мотыля, его же использовал и в качестве приманки. Второе место по богатству улова занял петербуржец Александр Муковня, ему удалось поймать 6 кг рыбы.

 Музей, концерт и прочее

Поскольку мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества и посвящено 80-й годовщине освобождения Ленинградцы от блокады, то организаторы подготовили для гостей довольно обширную программу, которая началась сразу после подведения итогов чемпионата по рыбной ловле. В программе праздника активное участие принимали бойцы поискового отряда «Наше время» (руководитель Александр Гайдукович). В большой армейской палатке, установленной на площадке местного мемориального комплекса, они устроили выставку своих находок с полей сражений Великой Отечественной войны. Молодые люди, одетые в военную форму тех времен, рассказывали истории представленных здесь экспонатов и даже давали возможность сфотографироваться со стрелковым оружием военных лет.

Весь день из динамиков были слышны популярные песни и мелодии патриотической тематики. Кроме того, в праздничной программе проводились веселые конкурсы и викторины для детей. А концертную программу представили самодеятельные артисты ДК им. Чекалова из поселка имени Морозова (директор А.Н. Баранов). Творческий коллектив «Катюша» порадовал гостей живым и искренним исполнением известных музыкальных композиций, а Эвелина Захарова очаровала присутствующих своими сольными номерами.

Здесь же варились каша и уха, а на мангале, издавая манящие запахи, дымился шашлык. Рядом в торговой палатке продавалась продукция фаст-фуда и горячие напитки. Праздник завершился награждением победителей, призы для которых предоставил известный производитель товаров для рыбной ловли – компания «Серебряный ручей». Сытые и довольные гости с хорошим настроением разошлись по домам.

Александр СОРОКИН
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