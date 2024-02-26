Еще раз об экипаже Алешина

В декабре 2023 года в редакцию пришло письмо из Межрегионального общественного благотворительного фонда «Качество жизни»: «Фонд собирается выпускать дайджесты с подробными биографиями Героев Советского Союза Великой Отечественной войны для патриотического воспитания населения, в том числе молодёжи и подростков в учебных заведениях».

В процессе подготовки дайджестов сотрудники фонда обратили внимание на мою статью «Загадка экипажа Алёшина», которая была выставлена на сайте газеты 30 марта 2016 года. В ней говорилось о скоростном бомбардировщике из 44-го бомбардировочного авиационного полка. Командиром экипажа был капитан Семен Михеевич Алёшин, штурманом-бомбардировщиком – лейтенант Владимир Андреевич Гончарук и стрелком-радистом – старший сержант Николай Александрович Бобров. Как написано в донесении полка, 12 июля (а поисковики установили, что это произошло 11 июля) 1942 года самолет вылетел на очередное задание. Он сделал два захода на финские позиции, осуществил бомбардировку тылов противника и сбрасывание листовок. Но финская батарея открыла ответный огонь, наш самолет получил прямое попадание в один из моторов и загорелся в воздухе. Никто из членов экипажа не выпрыгнул с парашютом. Все единодушно приняли решение направить горящую машину на финские позиции, то есть повторить подвиг Н.Ф. Гастелло. Об этом радист успел сообщить на землю. Однако, как в наше время выяснили поисковики, долететь до вражеских позиций самолет не успел. Он рухнул на землю в двух километрах от финской батареи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 года всем троим членам экипажа было присвоено звание Героев Советского Союза посмертно. В 1965 году во Всеволожском районе, недалеко от железнодорожной станции Лемболово, был установлен памятник – стела из серого гранита. На нем высечены барельефы всех троих членов экипажа.

Но место падения бомбардировщика долго оставалось неизвестным.

В 2004 году поисковики отряда «Группа безымянная» обнаружили обломки самолета и останки летчиков на Мустоловских высотах (недалеко от Лемболово). 4 ноября 2018 года останки были захоронены у подножия памятника-стелы возле железнодорожной станции Лемболово. 11 июля 2019 года был установлен памятный знак на месте падения самолета. И это сделано вовремя, потому что с 2018 года началась вырубка леса и подготовка к коттеджному строительству на Мустоловских высотах. В процессе строительных работ это место могло быть переделано так, что даже поисковики не смогли бы его узнать. Но они успели обозначить его. Об этих событиях наша газета писала подробно. И все статьи находятся в открытом доступе на сайте нашей газеты.

В своём обращении в газету «Всеволожские вести» ответственный исполнитель фонда «Качество жизни» Наиля Юнусова написала: «Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Качество жизни» реализует программу по поиску, сбору и верификации данных, находящихся в открытых источниках, о Героях Великой Отечественной войны (…) В Интернете, к сожалению, не всегда можно найти подробную информацию – личные фотографии, воспоминания родных и друзей, фотографии захоронений и многое другое». Если речь идет об открытых источниках, то вся информация об экипаже Алёшина там есть. Это и статьи газеты «Всеволожские вести», и работы известного московского писателя Александра Боброва.

Александр Александрович Бобров – брат Героя Советского Союза Николая Боброва. Александр Александрович родился в 1944 году, то есть через два года после гибели старшего брата. И всю свою жизнь он посвятил сбору материалов о брате. Он не только рассылал письменные запросы, но и сам посетил все места, имеющие отношение к экипажу Алёшина. Лично общался с поисковиками, которые нашли останки экипажа, выезжал в Финляндию на встречу с исследователем Карлом Геусом, посетил все музеи Ленинградской области, связанные с историей войны на Карельском перешейке. И я, как представитель газеты «Всеволожские вести», тоже принимала участие в этих поисках. Вместе с Александром Александровичем несколько раз выезжала в Музей военной истории Карельского перешейка в Выборг, а также посетила урочище Бобровка Приозерского района, где когда-то находилась деревня, названная в честь Героя Советского Союза Николая Боброва.

За много лет работы писателем Бобровым были собраны сведения, отражающие все стороны жизни экипажа Алёшина. Более полного собрания документов больше нет ни у кого. И Александр Бобров щедро поделился своими материалами. В 2016 году он выпустил книгу «Звезда над озерами» с подзаголовком «Книга о старшем брате – Герое Советского Союза Николае Боброве». В 2019 году вышла еще одна книга на эту тему. Она называется «Сосна у селенья Бобровка». В ней есть информация и о тех местах в Москве, где учился будущий Герой Советского Союза, и о школе младших авиаспециалистов в Старой Руссе, куда его направили учиться, и о боевых буднях 44-го СБАП. Цитируются письма Николая Боброва к матери и к любимой девушке, а также письма родственников членов экипажа, которые были написаны в 60-е годы XX века. Воспроизводятся документы, которые уже в XXI веке обнаружили исследователи из Ленинградской области – Герман Сакс и Баир Иринчеев. Дано описание военных операций на Карельском перешейке, в которых участвовал экипаж Алёшина. Отдельная большая глава называется «44-й бомбардировочный экипаж». Там собрано всё, что удалось найти про командира экипажа С.М. Алёшина и про штурмана В.А. Гончарука.

Сейчас Александр Александрович готовит к выпуску новую книгу об экипаже Алёшина.

Она называется «Сталинские соколы, на взлёт!» Согласитесь, не каждый Герой Советского Союза может похвастаться, что про него и его товарищей написаны три толстые книги. Кстати, книга «Сосна у селенья Бобровка» доступна для чтения в интернете на сайте журнала

«Невский альманах». И фонд «Качество жизни» может её использовать.

Но в этой книге не упоминается одно событие, которое произошло позже. Я уже писала, что 4 ноября 2018 года в торжественной обстановке были захоронены останки экипажа, найденные поисковиками. Летчики обрели свой последний приют у подножия памятника-стелы в Лемболово. Однако прошло пять лет, и подножие памятника стало выглядеть неаккуратно. В 2023 году нашлись добродетели. Это (как сообщает газета «Куйвозовский вестник») директор МБУ «Ритуальные услуги» МР ЛО В.А. Котляров и мастер по захоронению В.А. Новиков. Они в качестве добровольной безвозмездной помощи привели захоронение в порядок и установили надгробные плиты с портретами троих членов экипажа. 9 мая 2023 года у железнодорожной станции Лемболово состоялась новая торжественная церемония. На неё из Москвы прибыли Александр Александрович Бобров и все его близкие родственники (в количестве девяти человек). На церемонии открытия надгробных плит выступал заместитель главы администрации МО «Куйвозовское ГП» по социальным вопросам Аслан Бероев. На ней присутствовали поисковики и местные школьники.

Людмила ОДНОБОКОВА