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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Участник СВО встретился с учениками Всеволожской школы

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Во Всеволожской школе № 6 состоялась встреча с бывшим выпускником, а ныне участником Специальной военной операции Дмитрием (позывной «Южный»). Посмотреть на своего героя пришли его классный руководитель и учителя, а также учащиеся школы.

Ещё обучаясь в школе, Дмитрий принял решение, стать военным. Его отец – офицер, воевал в Афганистане, и сын решил пойти по его стопам. После школы окончил Санкт-Петербургский военный (инженерно-технический) институт Военной академии материально-технического обеспечения. С первых же дней Специальной военной операции на Украине Дмитрий находился в Луганской Народной Республике. Взял позывной в честь всеволожского микрорайона Южный. Сначала был командиром группы саперов-понтонеров. Позже его перевели в штаб. За годы службы он заслужил три медали: «За укрепление боевого содружества» (получил за отличное выступление на соревнованиях), медаль «За разминирование» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени с мечами.

В настоящий момент Дмитрий находится в реабилитационном отпуске после ранения. В свою школу пришёл в день отправки гуманитарной помощи в СВО, чтобы встретиться с активом старшеклассников и с активом «Движения первых». Встреча оказалась долгой, у ребят было много вопросов. Я остановлюсь только на некоторых из них.

 – Дмитрий, сейчас вы находитесь в мирной обстановке. Есть ли у вас желание вернуться на СВО?

– Да я бы пошёл туда хоть сегодня. Как только закончу лечиться, вернусь обратно.

 – В каких военных операциях в рамках СВО вы участвовали? За что получили такую высокую награду, как медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами?

– Первые полгода я был на Купянском направлении в Харьковской области. Медаль получил, когда у нас одна бригада попала в окружение противника. У наших закончилось вооружение и продовольствие. И вот мы с боем пробивались, чтобы доставить ребятам всё, что нужно. За эти бои я получил медаль ордена. Военных операций было много, но на Харьковском направлении – самая сложная.

 – Каков ваш род деятельности в СВО?

– Я служу в инженерных войсках. У инженерных войск очень широкий фронт деятельности. Основная задача – разведка противника, местности и объектов. При каждом наступательном мероприятии мы разминировали противника. При обороне, наоборот, минировали местность. А также в наши задачи входит проделывание проходов, разработка маршрутов, полевое энергообеспечение войск.

 – Вы на фронте с первого дня войны. За эти два года изменилась ли тактика противника? Стал ли он применять какие-то особые хитрости?

– У них одна хитрость – это беспилотные летательные аппараты. В начале войны беспилотников почти не было. Сейчас они поняли, что это очень эффективный способ воздействия, уничтожения, увечья противника. И все время летают какие-то квадрокоптеры, FPV-дроны. А в основном противник пользуется либо поставками американского оружия, либо оружием советских времен.

 – Встречались ли вы с неизвестными для вас технологиями, и как вы с этим справлялись?

– Да, мы встречались на поле боя с иностранными минами. Читали специальную военно-техническую литературу. Иногда попадаются такие технологии, о которых у нас даже в книгах не пишут. Тогда обращались к интернету, чтобы понять, как их разминировать. То есть пользуемся всеми доступными источниками.

 – Какую самую необычную профессию вы встретили у участников СВО?

– Нейрохирург сидел в окопе на передовой. Из Карелии воюет учитель года. На гражданке он был учителем истории, в СВО – начальник штаба батальона. Все профессии там встречаются, какую бы вы ни спросили.

 – Что вам греет душу в тяжелой обстановке?

– Поддержка близких людей. Общение с ними. И письма детей из школ. Нам их постоянно передают. Всегда, когда читаешь письмо солдату, очень сильно берёт за душу. Представляешь, как ребёнок это писал или рисовал. Очень приятно.

 – Какие качества отличают русского солдата от солдат противника?

– Особых различий нет. В ВСУ тоже встречаются храбрые люди. Отличие в том, что у них обстановка хуже и в психологическом, и в физическом отношении. Уже есть доказательство, что в ВСУ применяются заградотряды. Там, если кто-то хочет убежать с передовой, то этого человека расстреливают. Поэтому у них моральное состояние хуже, чем у нас.

 – Как вы считаете: героизм – это врождённое или приобретённое качество?

– У русского народа оно врождённое.

По окончании встречи дети подарили Дмитрию свои подарки. А одна девушка (Станислава) вручила ему портрет, нарисованный прямо на ходу, пока Дмитрий отвечал на вопросы.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

 

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