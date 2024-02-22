Всеволожские школьники сдали нормативы ГТО

С целью вовлечения жителей Всеволожского района в системные занятия физической культурой и спортом 18 февраля на базе средней школы № 4 г. Всеволожска состоялся муниципальный зимний фестиваль Всероссийского культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ВФСК ГТО) среди учащихся 15 школ района, посвящённый Году семьи в России.

Традиционно учредителем этого спортивного праздника выступила администрация района. Непосредственное его проведение было возложено на Всеволожский центр физической культуры и спорта под общим руководством отдела физкультуры и спорта администрации.

К сожалению, из-за неблагоприятных погодных условий не состоялся основной этап соревнований в беге на лыжах, и тем не менее 120 мальчишек и девчонок от 10 до 13 лет показали приличные результаты в «сгибании и разгибании рук в упоре лёжа на полу» и «поднимании туловища из положения лёжа на спине».

Организаторы также добавили в программу соревнований ещё одну дисциплину (вне конкурса) – «наклон» – с целью внесения результатов в личный кабинет ребёнка на официальном сайте ВФСК ГТО для дальнейшего получения знаков отличия.

Из участников соревнований будет сформирована сборная команда района для участия в одноимённом фестивале Ленинградской области, который состоится в посёлке городского типа Токсово на спортивной базе «Кавголово».

Все участники фестиваля получили памятные сувениры с символикой ВФСК ГТО и дипломы.

Судейская коллегия, возглавляемая главным судьёй, старшим тренером Всеволожского центра физкультуры и спорта М.В. Скуленковой, определила победителей. Мы не можем перечислить всех, но отметим, что в общекомандном зачёте победителями названы Кузьмоловская школа № 1, Сертоловская школа № 1 и Токсовский центр образования им. В.Я. Петрова.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА