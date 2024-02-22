Всеволожские школьники отправили посылки участникам СВО

Во Всеволожской школе № 6 состоялась акция «Посылка солдату». Более ста коробок собрали ученики школы совместно с Женсоветом Всеволожского района.

Ребята собрали целую тонну необходимых для бойцов вещей: термобелье, теплые носки, памперсы для раненых, письма поддержки и детские рисунки. Директор Валентина Ивановна Гринева сообщила: «Наша школа отсылает гуманитарный груз в зону СВО уже в третий раз. Причем, по инициативе самих детей и их родителей».

Посылки для солдат будут переданы через представителей Благотворительного фонда «Шаман» (базируется в Кировском районе). Мне удалось задать несколько вопросов представителям этого фонда.

– Вы возите гуманитарную помощь регулярно. Как вы выбираете, в какие населённые пункты надо ехать?

– Там нас уже знают. Заранее по телефону сообщают, кому что нужно. Ни к какому поселению или к отдельной воинской части мы не прикреплены. В предыдущую поездку у нас было 30 точек разгрузки. И в этот раз планируем посетить несколько, от Белгородской области до Донецка.

– У жителей Всеволожского района есть большое желание помогать. Но возможности у всех разные. Что, если у человека есть, например, только одна упаковка лекарства, и он стесняется её принести?

– Стесняться не надо. Бабушки иногда к нам приходят с одним тюбиком крема. И все равно это важно. В Петербурге один дедушка каждый месяц, как пенсию получает, отдает в пользу СВО 1000 рублей. Что человек может, то он и делает.

– Какие вещи на Донбассе требуются больше всего?

– Всегда нужны носки, трусы и влажные полотенца (именно полотенца, а не салфетки)… Так как солдаты готовят еду на походных плитках, то в большом количестве необходимы газовые баллоны. А также жгуты, турникеты, израильские бандажи. Из лекарств – противовирусные препараты и витамины. В последнее время часто просят детский крем. Потому что на морозе трескается кожа на руках, летом от жары потеют и натираются ноги. Но самое необходимое сейчас – это маскировочные сети. Их туда присылают, но нужно гораздо больше. Желательно, чтобы ими было снабжено каждое боевое отделение. Сети часто рвутся, а это – защита от квадрокоптеров, от FPV-дронов.

– Вы посетили много населенных пунктов, можете ли рассказать про какие-нибудь героические поступки, о которых вы там слышали?

– Мы бы сказали так: все, кто служат на СВО, – это герои. Они ежедневно преодолевают чувство страха. Там ежеминутно не знаешь, что с тобой может случиться. Но мы также считаем, что женщины, которые здесь, иногда по ночам после работы, плетут сети, и у них до крови стираются руки – это тоже герои.

– Ранее вы говорили, что в Ленинградской области и в Петербурге плетут самые лучшие, самые надежные масксети. А есть ли пожелания, как их правильно надо плести?

– Лучше это делать в два этапа: сначала плетется основа, потом сверху привязывают листики. Некоторые люди основу не делают, а зря. Когда есть основа, то толщина сети увеличивается, она становится намного прочнее. Через такую сеть даже тепловизор ничего не увидит, потому что она плотная. Если вы хотите узнать, как надо делать хорошие маскировочные сети, то приходите на наш мастер-класс. 23 – 24 февраля в «Экспофоруме» будет фестиваль культурно-патриотических мероприятий «Русские меняют мир».

На форуме обещают кинопоказ документальных фильмов и произведений художников, посвященных Специальной военной операции, выступление поэтов, показательные выступления Росгвардии и мастеров рукопашного боя, управляемые запуски квадрокоптеров и много интересных событий. Там же пройдут мастер-классы по плетению сетей, по созданию окопных свечей. Приглашаются все желающие.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА