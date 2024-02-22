Во Всеволожском районе пройдет фестиваль «Кино на службе Отечеству»

В рамках фестиваля «Кино на службе Отечеству» во Всеволожском районе пройдут показы патриотических фильмов. Первый показ состоится 6 марта во Всеволожском центре культуры и досуга.

Как сообщают организаторы, первый Общероссийский передвижной Фестиваль «Кино на службе Отечеству» создан по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проведение фестиваля получило благословение и высокую оценку святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По благословению епископа Выборгского и Приозерского Варнавы 6, 7 и 8 марта показы пройдут во Всеволожске, Кудрово, Токсово и в Выборге.

– Эмоция, убеждения, гордость, настоящий патриотизм передаются только от человека к человеку. И поэтому так важна работа режиссеров, которые, тоже рискуют жизнью, отправляясь прямо на передовую, чтобы снять эти фильмы, – отмечают организаторы.

Первый кинопоказ пройдет 6 марта в 13.00 во Всеволожском ЦКД (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 110). Следить за новостями фестиваля можно на официальном сайте https://kinootechestvo.ru/