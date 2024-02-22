Во Всеволожском районе малый и средний бизнес выходят на передний план

Специалисты Всеволожского центра поддержки предпринимательства совместно с корреспондентом «В.в.» побывали у нескольких начинающих бизнесменов в Мурино, чтобы увидеть, как развиваются в турбулентное для экономики время деловые люди.

Всё начинается с гранта

Молодые предприниматели Анастасия и Владислав подали заявку на получение гранта на социальное предпринимательство. Комиссия, ознакомившись с задумкой, увидев документы и бизнес-план, сказала дружное «да!» и выделила 500 тысяч рублей на старт. В итоге теперь у семейной пары свой собственный салон «Массажный рай» в Мурино, и они планируют развивать другие направления бизнеса. За год с небольшим Анастасия и Владислав создали не только сеть массажных салонов, но и открыли обучающие курсы.

Долгосрочная программа по поддержке малого и среднего бизнеса принята правительством Ленинградской области больше десяти лет назад. В её рамках в числе прочих мер поддержки предусмотрены субсидии в размере до 700 тыс. рублей субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела, а также покрытие части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях (две трети ставки рефинансирования). В целом данная программа открывает финансирование областного бюджета в текущем году 78,9 млн. рублей.

Вместе с тем, как говорит губернатор области Александр Дрозденко, регион не раз был признан победителем федерального конкурса в рамках пакета антикризисных мер и получил право на предоставление субсидии федерального бюджета.

Кроме того, на уровне региона принят ряд иных законодательных мер. В части снижения налогового бремени для малого бизнеса принят закон, предусматривающий снижение ставки по упрощенной системе налогообложения в социально значимых отраслях экономики.

Директор Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева признает, что некоторые местные бизнесмены, особенно те, что «от сохи», ещё слабо разбираются в принципах ведения бизнеса, и потому их специалисты загружены работой по консультированию желающих подать документы на рассмотрение конкурсной комиссии, которая принимает решение об одобрении либо отклонении заявки на субсидию.

При этом сотрудники комиссии, в числе которых представители отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского района, четко отслеживают целевое использование средств.

«Да, мы готовы к этому, пусть приезжают и проверяют, – говорят супруги Анастасия и Владислав. – По договору мы обязаны отчитаться за использованные средства чеками и квитанциями».

По словам Ирины Викторовны, за последние годы наблюдается значительный рост официально зарегистрированных субъектов бизнеса:

«Январь и февраль традиционно являются месяцами невысокой деловой активности, однако если сравнивать их с аналогичным периодом прошлого года, то разница существенна. Наверное, правильно говорят, что в условиях санкций экономика лечится, оздоравливается и активизируется».

«На хобби денег нет, на бизнес – дадим», – объясняют в областном правительстве. К примеру, если представленный бизнес-план предполагает создание пасеки, но при этом мёд и прочие продукты будут использоваться только для личных нужд, такой проект завернут уже на стадии первоначального обсуждения. Одобрение он получит, лишь если потенциальный пчеловод гарантирует формирование рынка сбыта, стабильное развитие пасеки и создание рабочих мест.

Игра в пинг-понг

Предприниматель Вячеслав Лебедев, искренне болеющий за своё дело и вкладывающий в свой бизнес всего себя без остатка, открыл Центр развития «Малапаш» для детей от года до семи.

«Мы с ранних лет даём и закладываем те знания, которые в будущем дают все возможности для успешной реализации в жизни. Наши развивашки заставляют детей думать», – говорит он. Для дальнейшего развития бизнесмену нужны деньги. Он собирается подать заявление на статус социального предпринимателя и рассчитывает получить до 700 тысяч рублей.

– У меня нет конкурентов, – уверенно говорит он. – В Западном Мурино ни один развивающий центр не работает с малышами от года. А мы это делаем, и в этом наше преимущество. Недавно к нам обратились родители шестимесячного малыша. Наши услуги пользуются огромной популярностью. Мы востребованны. Наша фишка – уникальность программы. Сарафанное радио – прекрасная раскрутка для бизнеса.

Молодой бизнесмен из Нового Девяткино Евгений Фоменко – основатель клуба настольного тенниса, мастер спорта и обладатель третьего разряда по этому виду спорта.

– Как-то раз я и моя девушка хотели поиграть в настольный теннис и с удивлением обнаружили, что в Мурино нет ни одного клуба, – рассказывает собеседник. – Пришлось поехать в Санкт-Петербург, а заодно и простоять три часа туда-обратно в пробках. В итоге на дорогу и такси потратили больше, чем на спорт. Тогда и решили открыть такой бизнес. «Этот вид деятельности обречен на успех», – пришло на ум. Так появился наш клуб. Но, к сожалению, в этом году у нас был спад, спрос упал в полтора раза. Аналогичная ситуация и в других клубах. Но мы не унываем и планируем открыть секции для маломобильных и пенсионных групп населения. Тогда можем рассчитывать на государственную поддержку.

«А у нас всё началось с… пазлов! Я очень их любила рисовать. Наладив производство, мы с супругом Александром решили расширить линейку производства и начали выпускать футболки, сумки, толстовки, коврики с принтом. Наш бизнес – это не только собственные товары на маркетплейсе, но и магазин сувениров и подарков», – говорит юная бизнес-леди Виктория.

Её супруг поддерживает социальное направление и помогает молодым, начинающим предпринимателям в сфере народных художественных промыслов и предоставляет полки в своём магазине по льготной цене.

В магазине Виктории и Александра можно найти российские комиксы и книги российских современных писателей.

– Только в прошлом году нашей поддержкой воспользовались более семи тысяч предпринимателей, – говорят в областном правительстве. – Все они на нашей площадке получают комплекс услуг, сервисов и мер государственной поддержки. В прошлом году специалисты Фонда провели 132 мероприятия, среди которых – «Азбука предпринимательства», «Введение в предпринимательство» и «Мама-предприниматель». Участниками бизнес-тренингов стали более 2 000 предпринимателей Ленинградской области.

Ирэн ОВСЕПЯН