Почетный гражданин Всеволожского района внес вклад в открытие Музея партизанской славы

В посёлке Дедовичи Псковской области состоялось открытие филиала Санкт-Петербургского государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда – «Музей партизанской славы». На событии регионального значения присутствовал ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Всеволожского и Дедовичского районов Леонид Алексеевич Баранов.

«Вот и исполнилась ещё одна и, пожалуй, самая большая мечта Леонида Алексеевича, к которой он шёл долгие годы», – подумал я тогда.

А начиналось всё так.

После выхода на пенсию заслуженный тренер РСФСР по лыжному двоеборью Л.А. Баранов занялся общественной деятельностью, целью которой поставил сохранение памяти партизанского движения на Псковщине, восстановление и создание памятников, посвящённых героическому прошлому Партизанского края, значительная роль которого в поддержке боевых действий войск Северо-Западного фронта стала с 1990-х годов постепенно предаваться забвению.

Между тем создание 1 августа 1941 года на оккупированных территориях Партизанского края, центром которого фактически стал Дедовичский район, имело огромное политическое значение не только в начальный период партизанской войны, но и в течение всей битвы с фашистами.

В глубоком тылу врага, на контролируемой партизанами территории работали 73 колхоза и 11 сельских советов, школы, клубы, медпункты. В районе, как и в советские годы, проводились заготовки, сохранялись нормы государственных поставок, проходили общие собрания, работали агитаторы, издавались газеты «Народный мститель», «Дновец», «Коммуна».

В марте 1942 года партизаны с помощью местного населения на оккупированных территориях собрали 223 повозки с продуктами – мясом, зерном, крупами и маслом, скрытно провели этот обоз через 100 км немецкого тыла и две линии фронта, чтобы доставить продукты в блокадный Ленинград.

Партизанские отряды в годы войны выполняли и другие боевые операции, не менее важные для общей победы, например, не позволяли фашистам перевозить по железной дороге стратегические грузы – боеприпасы и технику.

…Одним из первых шагов Леонида Алексеевича по восстановлению памяти о подвиге партизан Псковщины и жителей Дедовичского района можно считать конец 1996 года – обновление памятника партизанам, большой вклад в восстановление которого принадлежит Баранову.

С этого периода начинаются частые поездки Л.А. Баранова на Псковщину. Автору этих строк довелось сопровождать Леонида Алексеевича почти во всех его поездках, присутствовать почти на всех официальных и неофициальных встречах с областным, районным и другим руководством.

Все последующие годы Леонид Алексеевич Баранов становится частым гостем в Партизанском крае, в местных музеях, изучает уйму специальной литературы и архивных документов обкома партии на тему «Борьба партизан и подпольщиков на оккупированной территории Ленинградской области», по крупицам собирает свидетельства участников и очевидцев событий 1941–1944 годов, встречается с бывшими партизанами, у которых, будучи 12-летним подростком, был связным, выполнял мелкие поручения.

Параллельно тесно сотрудничает с музеем Героя Советского Союза Харченко М.С. школы № 104 г. Санкт-Петербурга – проводит большую патриотическую работу по воспитанию школьников – и с «Патриотическим клубом Юнармии Санкт-Петербурга» «Дзержинец», в памятные даты приезжает вместе с учителями и учениками школы

№ 104 на Псковщину, на могилу командира пулемётного расчёта отряда «Грозный» 2-й Ленинградской партизанской бригады Дедовичского района, Героя Советского Союза Харченко Михаила Семёновича.

Инициирует присвоение имён Героев Советского Союза М.С. Харченко и В.Е. Егорова школам Дедовичского района Псковской области.

Участвует в работе Лужской ветеранской организации, как член Совета партизан Ленинграда и Ленинградской области встречается с тогдашним губернатором Псковской области Андреем Турчаком.

Тогда же возникает идея создания музея партизанской славы. Идею поддержали партизаны-подпольщики Рыжов Пётр Тимофеевич, Никитина Прасковья Ильинична, Тидген Александр Владимирович, председатель Совета ветеранов Соболевский Валерий Александрович, бывший директор Псковской ГЭС Мишаков Алексей Алексеевич.

В 2014 году депутаты Госдумы Т.В. Плетнёва и А.В. Корниенко в качестве законодательной инициативы попытались внести в Закон о «Почётных званиях городов наименование – «поселения и посёлки». Депутатами Госдумы инициатива была отклонена.

В переписку с чиновниками о присвоении Дедовичскому району Почётного звания «Край партизанской славы» вступает Л.А. Баранов. Опираясь на документы и материалы из истории партизанского движения и партийно-комсомольского подполья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. составляет многостраничную историческую справку, в которой отмечается политическое, организационное, военное и моральное значение создание Партизанского края.

В марте 2016 года из Управления внутренней политики Администрации Псковской области за подписью и. о. начальника Управления В.Н. Коркина на имя Л.А. Баранова пришла резолюция о прекращении с ним переписки по вопросу присвоения Дедовичскому району Псковской области почётного звания «Район боевой славы».

В 2017 году, специально к 75-летию отправки продовольственного обоза, Л.А. Баранов на свои средства изготовил и отправил в Дедовичский район баннер размером 3х8 метров. На баннере был вычерчен точный маршрут продвижения обоза, место пересечения линии фронта, увековечены имена членов делегации и имена журналистов, которые описали этот подвиг в своих произведениях. Баннер был установлен в д. Нивки.

В 2017 году Л.А. Баранов принял участие в реконструкции памятника, а по сути, создании мемориала легендарному продовольственному обозу, отправленному 5 марта 1942 года для блокадного Ленинграда из деревни Нивки. Как свидетельство тому – высеченная на мраморной плите фамилия Леонида Алексеевича, внёсшего весьма значительную сумму в создание мемориала.

В 2018 году Дедовичскому району Псковской области было присвоено почётное звание «Край партизанской славы».

В 2019 году за активную общественно-патриотическую работу по популяризации и сохранению памяти партизанского движения в Ленинградской и Псковской областях Леониду Алексеевичу Баранову было присвоено звание «Почётный гражданин Дедовичского района».

…Открытый в Дедовичах Музей партизанской славы будет хранить историю партизанского движения в Ленинградской области, увековечит память героев-партизан и станет одной из экскурсионных точек для школьников Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На церемонии открытия Музея партизанской славы, в которой приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Александр Бельский и другие, Леонид Алексеевич Баранов подарил музею ценный экспонат – двухперископную стереотрубу времён Великой Отечественной войны. Мечта Л.А. Баранова исполнилась.

Владимир КУДРЯВЦЕВ

Фото Музея партизанской славы