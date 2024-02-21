«Моржи» Всеволожского района завоевали командный кубок Федерации зимнего плавания России

Всеволожская команда «ВЛЁД» в составе 12 человек приняла участие в IV этапе Кубка Федерации зимнего плавания России, завоевав здесь свой первый командный кубок, и пополнила спортивную копилку района 29 медалями.

С 16 по 18 февраля в Калининградской области в минеральном бассейне курортного города Славск проходили Всероссийские соревнования по зимнему плаванию. Делегации почти 40 городов бывшего Советского Союза с географией от Бреста до Владивостока прибыли сюда на спортивный праздник. Турнир вошёл в декаду юбилейного Дня зимних видов спорта и был посвящён десятилетию зимних Олимпийских игр в Сочи. В числе почетных гостей здесь были замечены трёхкратный призёр паралимпийских игр в горнолыжном спорте Инга Медведева, четырёхкратная участница зимних Олимпийских игр в лыжных гонках Светлана Малахова-Шишкина, многократные призеры летних Олимпийских игр по плаванию и синхронному плаванию Виктор Мазанов, Юрий Суздальцев и Наталья Ищенко, трехкратная чемпионка мира по стрельбе из лука Наталья Авдеева и другие. Яркой и «дерзкой» выглядела заявка «молодой» всеволожской команды «моржей» «ВЛЁД», ведь зимнее плавание в нашем районе появилось лишь осенью 2023 года. Секцию на общественных началах организовали Иван Кириллов и Ефим Котов, и, как ни удивительно, эта дисциплина быстро обрела популярность среди наших земляков. Команда «ВЛЁД» уже отметилась на нескольких соревнованиях, и наши спортсмены становились там призерами. Но такой представительный состав отправился покорять Российский «олимп» зимнего плавания впервые.

– Было удивлением узнать, сколько людей, организаций и предприятий, от местных властей и Балтийского флота до Министерства спорта и Олимпийского совета Калининградской области включили в подготовку, организацию и проведение стартов. А это говорит о том, что зимнее плавание начинают поддерживать на всех уровнях. И мы с нетерпением ждем такой же поддержки нашего сообщества у нас дома. Хочется отметить, что зимнее плавание официально признано видом спорта в России три года назад. Соревнования проводятся на водоёмах под открытым небом в бассейнах с четырьмя – шестью дорожками длиной 25 метров. Ключевые отличия от классического плавания – это старт из воды, отсутствие дисциплины «на спине», запрет на разворот стилем «сальто» и последующий «проныр» более 7,5 метра. Температура воды должна быть ниже 15,9 градуса, но на практике чаще всего плыть приходится при температуре от 0,1 до 8 градусов. Несмотря на то что для большей части команды это были первые в жизни соревнования по зимнему плаванию, выступая здесь, мы произвели настоящий фурор. Нам пришлось соревноваться с сильнейшими пловцами России и ближнего зарубежья, среди которых 71-кратная рекордсменка России, Европы и мира из Калининграда Наталья Алещенко. И тем не менее все выступили очень достойно, составив серьезную конкуренцию именитым соперникам. В результате мы завоевали кубок и поднялись на третью ступеньку пьедестала в командной эстафете 4х25. А в соревнованиях в личном зачете завоевали в общей сложности 29 медалей, – поделился капитан команды «ВЛЁД» Иван Кириллов.

Один из лидеров спортивного коллектива Ефим Котов семь раз выходил на дорожку бассейна на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров, проплывая их разными стилями. В результате наш спортсмен принес команде, району и Федерации зимнего плавания Ленобласти шесть серебряных и одну золотую медали. По пять золотых наград завоевали Татьяна Васильева и Тихон Бабенков. Три золота взяла Ксения Краузе, а Александр Рыбак удостоился трех бронзовых наград. По две бронзовые медали добыли Иван Кириллов и Марина Вырыпаева и по одной бронзе вырвали у соперников Дмитрий Краузе и Михаил Перминов.

Для работника налоговой службы Всеволожского района Маруси Храмцовой это были первые соревнования по зимнему плаванию, и она впервые плыла такую «длинную» дистанцию в холодной воде. И хотя в этот раз ее соперники оказались более подготовлены, наша землячка в глазах остальных членов команды стала настоящим героем.

– К данному виду спорта я пришла недавно. Очень хотела заняться моржеванием, но окунаться в ледяную воду самостоятельно как-то не хватало духу. Осенью 2023 года узнала о клубе «моржей» «ВЛЁД» и решила присоединиться к ребятам. Надо сказать, что встретили меня здесь тепло и с радостью приняли в свою команду. Первому погружению в ледяную воду предшествовал жуткий страх, но с такой мощной поддержкой со стороны Ивана Кириллова и Ефима Котова и других ребят я справилась и теперь получаю от холодных заплывов колоссальное удовольствие и невероятно бодрое состояние. В этих соревнованиях участвовать не очень хотела, понимая, что еще не готова. Но наш капитан убедил меня, и я решила попробовать. Я никогда не увлекалась плаванием и не знала технических тонкостей, поэтому пришлось позаниматься в бассейне с тренером. Свои первые 25 метров в холодной воде я проплыла уже здесь, на тренировочном заплыве. Когда вышла на старт, у меня от волнения пульс подскочил до 110. Очень боялась проплыть хуже всех. Но на середине дистанции заметила, что плыву наравне со всеми. Тогда я что есть сил прибавила скорости и финишировала далеко не последней. После финиша чувство счастья переполняло меня так, что голова закружилась… И теперь я точно знаю, что это «моё», и буду работать дальше над техникой, повышать холодовые нагрузки и обязательно завоюю кучу медалей, – поделилась впечатлениями Маруся Храмцова.

Самым юным членом команды «ВЛЁД» на этих соревнованиях был шестнадцатилетний Тихон Бабенков из Кудрово. Он впервые залез в холодную воду осенью 2022 года вслед за мамой и младшим братом, да так понравилось, что теперь практически сроднился с прорубью и МоржеКурортом «ВЛЁД». Напомним, что эти старты принесли Тихону пять золотых медалей.

Александр СОРОКИН

Фото Марины ВЫРЫПАЕВОЙ